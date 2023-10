Pink Floyd está a punto de anunciar la fecha de su esperado documental

Pink Floyd sorprendió a sus fanáticos a través de sus redes sociales al anunciar el lanzamiento de un documental que será estrenado este próximo 14 de octubre.

La película, dirigida por Aubrey 'Po' Powell -consultor creativo del grupo-, sigue a los ocho fans que tuvieron la oportunidad de escuchar el álbum The Dark Side Of The Moon en simultáneo con un eclipse solar el pasado mes de abril en Australia Occidental y en el marco del 50 aniversario del mítico disco, informó IndieHoy.

Una experiencia única

Según las fotos que se viralizaron, la producción muestra todo el desarrollo de la actividad -que se llevó a cabo en un parque declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO- desde sus momentos previos hasta su desenlace. En ella se puede ver cómo los fanáticos que ganaron un concurso para formar parte de la experiencia, apodados los "Astronome Domine Eight", atraviesan todo tipo de emociones en este viaje único.

Estreno

El film se estrenará de forma exclusiva en el canal de YouTube de la banda este 14 de octubre para coincidir con otro importante eclipse solar. Es por ese motivo que desde las redes de Pink Floyd están llevando a cabo una campaña para incentivar a los fanáticos del grupo a escuchar The Dark Side Of The Moon durante el eclipse al igual que lo hicieron los "Astronome Domine Eight".

50 años de festejo

En marzo de este año, Pink Floyd lanzó un box set de lujo por los 50 años del mencionado álbum. Esta edición incluyó dos CDs y dos vinilos. Los primeros vinieron con una versión remasterizada del disco, mientras que los otros llegaron con la versión en vivo del LP registrada en el Wembley Empire Pool en Londres en 1974.