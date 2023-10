Julián Suraci llega a la sala Z

Este viernes 13 de octubre, a las 19 horas, la Sala Z recibirá a Julián Suraci que presentará su charla "Click" de motivación y superación en el marco de la agenda cultural del fin de semana.

Julián es un joven sanjuanino que tuvo un grave accidente de tránsito que lo dejó en silla de ruedas. A partir de esa situación Suraci comenzó a dar charlas por distintas provincias contando su historia para que la gente que lo escucha haga un “click” y que haga todo lo que quiere ahora, para no arrepentirse.

“Por eso la charla se llama así, es que lo que me pasó me hizo dar cuenta que hacemos un click cuando no tenemos retorno, en mi caso fue perder la movilidad en las piernas, pero otra persona puede perder un ser querido. Es por eso que en la charla lo que yo busco es que las personas cambien lo que tengan que cambiar, que se animen a hacer lo que les gusta”.

Entrada libre y gratuita.