Lilia Cortínez, la Virreina del Adulto Mayor pasó por Canal 13

Este miércoles en Banda Ancha, una visita engalanó el estudio de Canal 13 San Juan por la presencia de Lila Cortínez, la virreina del Adulto mayor en representación de Pocito. La corona de la reina se la llevó Rawson con Mónica Beatriz Correa.

Junto a Daniel Tejada, la invitada -elegida en el marco de la reunión de los centros de jubilados en el camping del Centro Empleados de Comercio- comenzó diciendo: "Estoy muy contenta de estar acá, estoy para representar a mi departamento con una emoción muy linda que nunca imaginé".

Luego Lila recordó el momento en que fue elegida y dijo: "Mis compañeras de trabajo en la Municipalidad de Pocito, fueron las que me motivaron a presentarme y me convencieron. Nunca me imaginé que tenía que competir a nivel provincial y fue así. Primero con la sorpresa de ser reina de Pocito y luego con la elección como Virreina. Fue algo especial, nunca pensé que iba a tener esta responsabilidad".

"Había señoras muy lindas y no me imaginé que podía ser elegida Virreina. La reina me ganó por un voto, igual estoy orgullosa representando mi departamento a los 60 años".

Hablando de las personas mayores, la entrevistada aseguró que es necesaria una ayuda continua y motivarlos a que vivan la vida, hagan una actividad, desarrollen un oficio porque ya cumplieron su función.

"Me gustaría ir a la reuniones de los mayores para motivarlos y que tengan su lugar sobre todo en el respeto de la sociedad", comentó Lila.

Con muchas ganas de llevar su mensaje a las personas mayores, Lila aseguró que está lista para viajar y representar a la provincia y a su departamento.

Para cerrar, la virreina defendió la elección de las reinas por una cuestión cultural y tradicional de los festejos.