Nachi Mercado: “Me propongo poder ser auténtica con mi danza y no juzgarme”

Promediando octubre, los artistas se siguen sumando a las columnas de Canal 13 San Juan y, en esta oportunidad, Nachi Mercado llegó con su frescura e histrionismo a hablar de sí misma y de su carrera.

En el comienzo de la charla, la artista se presentó y dijo: “Soy Nachi Mercado, bailarina, performer, docente, persona no binaria. Mis pronombres son femeninos y neutros. Tengo 23 años”, comenzó diciendo.

Luego sumó: “A veces me encuentro con esta situación de tener que presentarme en distintos contextos o lugares donde no conozco a nadie o la mayoría, como así también de estar bailando para círculos de amistades o conocides. Pero la sensación es la misma, me propongo poder ser autentica con mi danza y no juzgarme o esperar alguna reacción positiva por parte del público. Solo importa lo que yo quiero mostrar o con qué y quiénes quiero jugar en escena. Porque creo que es como un videojuego donde el escenario cambia, pero el personaje es el mismo”.

Autodefinida como “loca, vulnerable, elegante, desastrosa e intensa”, Nachi se refirió a la rama del arte a la que se dedica y dijo: “Por el momento me encuentro siempre muy involucrada con las artes del movimiento, la danza. Entreno y bailo desde danza clásica, contemporáneo, jazz, danzas urbanas y Voguing que esta última, es con la que más me presento en performances y además doy clases”.

Sobre sus comienzos Nachi aseguró: “No se precisamente cuando fue el ´click´, este es un proceso que vengo transitando desde hace 7 años. Creo que desde pequeñx siempre bailaba, mi mamá me decía que sonaba una canción de Shakira en la tele y me ponía a hacer los pasos. Yo no recuerdo esas cosas, porque no tenía un grado de conciencia, pero aparentemente la danza siempre estuvo presente. Solo que se manifestó el deseo de manera muy fuerte a los 16 o 17 años, que empecé con danza clásica en Instituto Ballerinas. Fue un cambio muy grande porque mi familia siempre estuvo involucrada en el deporte y yo había estado gran parte de mi infancia y adolescencia en un club deportivo compitiendo en torneos y esas cosas. Creo que la danza vino en el momento justo, porque me encuentro como persona y me ayuda a entenderme”.

“Es una construcción de todos los días preguntarme si la danza es mi pasión. Pero la respuesta está ahí cuando me encuentro en movimiento, sobre todo si estoy con amigues. Quienes me inspiran a seguir creyendo en lo que hago. Es un sostén colectivo”.

Consultada sobre sus referentes, Mercado comentó: “Tengo muchos. Mis amistades, sobre todo. Mis primeras maestras, y también las actuales. Pero en el VOGUING tengo nombres puntales para quien se encuentre curiosx de ver este arte. Andy Bestia 007 – Laurent Tropikalia – Fiordi 007 de Buenos Aires. Leiomy Maldonado - Honey Balenciaga (USA), Mackenzie Maison Margiela – Keiona Revlon – Chachou Miyake Mugler (París)".

Casi al final, la artista se refirió a sus proyectos futuros y detalló : "Miles, a veces son tantos que me abruma y no sé por dónde empezar. Seguir aprendiendo. Me encantaría poder viajar por el mundo y bailar, creo que básicamente eso”, aseguró.

Para cerrar explicó: “También deseo que en San Juan podamos consolidar una escena Ballroom y que la información y este arte se expanda en todo el territorio, para que las juventudes sanjuaninas lgtbq+ tengan este espacio de expresión artística. Con Kiki San Juan, que es una grupalidad que se encarga de la difusión de la cultura ballroom en la provincia, estamos activando para que podamos acercar mas gente a nuestra cultura a través de clases, conversatorios y eventos”.