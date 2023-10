Noche de tango en el Auditorio Juan Victoria

Este martes, Banda Ancha recibió a un particular músico que conserva la tradición de escribir sus partituras a mano. Se trata de Esteban Calderón quien visitó Canal 13 San Juan para invitar a los televidentes a un show imperdible.

En el marco del I Festival de Música de Cámara, este miércoles 18 de octubre a las 21.00 se presentará "Suite Libertango" a cargo del Ensamble Contrabando con entrada libre y gratuita.

En un mano a mano con Daniel Tejada, el artista comentó: "Vamos a presentar Libertango de Astor Piazzolla a raíz de una propuesta que me hizo Pablo Blanco, coordinador del Festival, quien nos invitó a hacer algo que yo le propuse hace 10 años. Él como percusionista toca la marimba, instrumento muy presente en esta obra con sus sonidos raros. Además hay batería, timbales y marimba disponibles en el Auditorio Juan Victoria. Entre los otros instrumentos raros hay una flauta grave que vendrá directamente desde Mendoza".

Luego agregó: "Estamos contentos, somos 16 músicos que nos presentaremos para interpretar la obra de Piazzolla quien rompió todas las reglas del tango en cuanto a armonías con su creatividad. Lo que hizo el música no importa si es o no tango, es música de Buenos Aires y música contemporánea de esa ciudad. Si es tango o no, cada uno sabrá... Piazzolla es un estilo aparte", comentó Calderón.

Para cerrar aseguró que en la obra del fallecido músico hay una búsqueda de efectos y sonidos a los instrumentos: "Siempre buscando el límite de las posibilidades, lo que se podía hacer... es un poco lo que se va a escuchar en este ensamble Contrabando llevado a 16 músicos con una paleta de sonidos muy grande en donde buscamos efectos y cosas raras", aseguró el invitado.

El Dato

I Festival Internacional de Música de Cámara

Ensamble Contrabando

miércoles 18 de octubre, 21 hs, Auditorio Juan Victoria.

Entrada libre y gratuita.