Franco Murúa, el artista que vive por y para la música

Franco Murúa es un hombre que ha dedicado su vida entera a la música. Empezó a estudiar música a los 9 años en el Conservatorio de Música de la Universidad Nacional de San Juan. Con 20 años se mudó a Buenos Aires para estudiar ingeniería en sonido, pero nunca dejó de lado sus estudios musicales. “Todo el tiempo estoy laburando en temas nuevos. Desde que tengo 12 años que empecé a componer y nunca paré porque es lo que me hace feliz y lo que me gusta”, nos contó.

Su primer álbum “Lo que importa es la actitud” lo lanzó en 2018. Luego sacó “Live Sesión” también en 2018 y “Cuarentena” en 2020. Además, lanzó dos sencillos, “Aislamiento social” en 2020 y “Niebla Purpura” en 2021. Franco compartió escenario con varios artistas nacionales como Eruca Sativa y Las Pelotas.

Franco se define como un músico universal, que mezcla sonidos como el blues, soul, rock y folclore argentino. “Yo digo que hago música universal porque me gusta todo, nunca me he encapsulado”, afirmó. Y agregó: “A la hora de hacer arte, todo vale”.

Franco Murúa es un ejemplo de pasión, dedicación y versatilidad musical. No te pierdas su entrevista completa en Tarde Trece.