Lourdes, la sanjuanina que se animó al misterio: 'plasme lo que llevo en el corazón'

Perdidos en el Valle de las luces, es la primera novela de la sanjuanina Lourdes Vera Rueda. La mujer de 32 años, se animó a dar a conocer su historia, aunque confesó que siempre estuvo enamorada de la literatura. En un mano a mano con Diario 13, explicó detalles desconocidos detrás de su historia protagonizada por adolescentes que deben vivir un momento de horror y misterio.

En su novela, Lourdes plantea dos segmentos. El primero busca dar contexto a la historia de Sam, Maximus, Marion, Jake y Becky, quienes quieren ganar un concurso y alejarse de lo mal que la pasan en una escuela. Sin embargo, son muchos los obstáculos que deben superar. Ya en la segunda parte, donde hay más acción, se puede contemplar los misterio que envuelven a los personajes y los vicisitudes que deben vivir a partir de una emboscada. La intriga, el horror, el triangulo de las bermudas y algunos detallitos sanjuaninos, son parte de la novela que ya es de las más buscada en las plataformas sociales.

Entrevista con Lourdes Vera Rueda:

Dejas huellas de San Juan en tu novela, ¿es algo que lo haces a conciencia?

Sii, admito que hay detalles que fueron escritos a conciencia, pero no todos! Con algunos me pasó que di cuenta de su existencia cuando releí la historia para corregirla... Y me encantó! Me parece lindo que uno, inconscientemente, plasma en las historias todo lo que lleva en el corazón.

El misterio prevalece en la historia, ¿es el género que más te identifica?

Totalmente, ¡me fascina! Amo las historias de misterio, más aún cuando tienen algo de fantasía también. Me encanta que se abran incógnitas y que uno vaya develándolas de a poco, ¡puedo pasar horas y horas leyendo sin parar!

¿Con cuál de los personajes te sentís más identificada?

Creo que cada personaje tiene algo que me identifica. Quizás, si tuviera que arriesgarme a elegir uno, diría que me sentí más cómoda pensando con la lógica de Sam, pero hay muchas cosas en las que no coincidimos.

¿Qué fue lo que te inspiró para iniciar con Perdidos y por qué lo segmentaste en dos partes?

Desde chiquita amaba todas las teorías extrañas del Triángulo de las Bermudas, ¡me divertía mucho leyéndolas! Y, sumado a eso, me encantaba leer historias de adolescentes. Creo que de ahí surgió la inspiración. Y, a los 13 años, después de leer libros como Harry Potter y Las Crónicas de Narnia, decidí escribir una historia propia que terminó concretándo se con Perdidos.

¿Pensas darle continuidad a la historia de estos jóvenes?

Sí! Perdidos será una trilogía. Estimo que la segunda entrega saldrá el primer trimestre de 2024, ¡ya está muy avanzada!