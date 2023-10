Paul McCartney dio inicio a su gira "Got Back"

A sus 81 años y con ganas de seguir llevando su música a todas partes, Paul McCartney continúa con su gira mundial titulada "Got Back".

Por estos días, el músico inició la etapa 2023 de la gira con una presentación en Adelaide, Australia, donde interpretó por primera vez en casi dos décadas "She's a Woman" de los Beatles.

El recital del miércoles 18 de octubre se realizó en el Adelaide Entertainment Center. Según informaron los medios locales, McCartney dio un show extenso con una lista de casi 40 canciones donde no faltaron temas de todas sus épocas, tanto en solitario como de sus años juntos a los Beatles y Wings.

Uno de los momentos más destacados del show, fue cuando el artista sorprendió a sus fans con una interpretación poderosa de la canción de "She's a Woman". El tema fue publicado originalmente en 1964 como lado B de "I Feel Fine", el último single que presentaron ese año. Según NME, la última vez que tocó esta canción fue en 2004.

Otro de los detalles llamativos de la noche fue que Paul no interpretó ninguna canción de su último álbum de estudio titulado McCartney III y publicado en 2020. Sin embargo, optó por otros éxitos de su discografía solista como "Come On To Me", "My Valentine", "Maybe I'm Amazed" y "Dance Tonight". La mayor parte de la lista de canciones consistió en clásicos de The Beatles, incluyendo algunos favoritos como "Let It Be", "Love Me Do" y "Hey Jude".