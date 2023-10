Elías Alfaro: “El teatro me ayudó a crear mi identidad y a crecer como persona”

Nuevamente la columna de “Artistas en vanguardia”, recibe a un nuevo talento sanjuanino que, desde el escenario y lo académico, comparte su pasión por este arte único.

“Soy Elías Alfaro, artista, actor, estudiante de teatro y nací en San Juan. Amo el teatro, este arte me hace conocerme a mí mismo, me hace crecer y desarrollarme como persona”, comenzó diciendo el entrevistado acerca de él.

Autocalificado como alegre, apasionado, curioso, audaz e imaginativo, Elías sumó: “Me dedico al teatro principalmente. Mi amor por este arte comenzó a los 12 años. Mi Tía -Carolina Castro- en 2014 estaba dirigiendo Quasimodo en su elenco de adolescentes y le faltaban extras, solos simples soldados. Es ahí cuando nos invita a mi hermano y a mí para unirnos al grupo y decidimos ir, si total era algo básico”, recordó el artista.

Luego sumó: “Nunca pensé que eso iba a cambiar mi vida, cuando era niño no estaba en mi cabeza hacer teatro, no me imaginaba eso. Mi primera presentación fue en el Teatro Sarmiento, esa obra se presentó para las escuelas, el teatro estaba colapsado, fue una locura. Esa sensación… esa adrenalina… me gustó tanto. Es ahí cuando me di cuenta que tenía que seguir practicándolo. En el elenco éramos todos adolescentes, pero eran casi todos mucho más grandes que yo y la diferencia se nota mucho. Esa experiencia me ayudó mucho para desinhibirme, expresarme y principalmente a jugar y divertirme”.

Decidido a seguir con ese arte que tan bien lo había sentir, Elías detalló: “El teatro me acompañó toda mi adolescencia, como dije anteriormente, me ayudó a crear mi identidad y a crecer como persona. Después de eso hicimos varias obras e incluso ganamos los juegos evita 2017 y 2019”.

Acerca de quiénes lo motivan a la hora de subirse al escenario, Alfaro expresó: “Mis referentes son mi tía Carolina Castro que gracias a ella conocí este bello arte, estoy en su elenco desde hace casi 10 años, donde aprendo muchísimo, me divierto mucho. Mis padres también son un pilar fundamental ya que siempre me apoyaron, me guiaron, me escucharon, me incentivaron, siempre pude contar con ellos. Cuando decidí estudiar teatro me dijeron ´Elegí con el corazón, mientras a vos te haga feliz hacélo´”.

Casi en la recta final de la carrera de teatro, Elías habló de su propuesta académica: “No es una tesis como tal, es un proyecto final y con mis compañeros estamos armando una obra, la escribimos nosotros, la actuamos, nos dirigimos, tenemos que buscar un teatro, buscar vestuario, armar bocetos y muchas cosas más. Este trabajo es para egresarnos y por el momento lo estamos recién iniciando, queremos estrenarlo en noviembre del 2024”.

Dentro del elenco “Actuar para vivir”, Elías interpreta a un personaje en la obra “Monogamia Love” y sobre su papel en la puesta, el entrevistado comentó: “Mi personaje en ´Monogamia Love´ es el de un joven que tiene una crisis donde se plantea ¿Qué es el amor? ¿Amo a mi pareja o solo convivo con ella? ¿Cómo puedo amar a otra persona si ni siquiera me pueda amar a mí mismo? ¿Existe el amor si no hay otro?”. La obra volverá a subir a escena este 3 de noviembre en la sala del IOPPS.

Para finalizar el joven actor se refirió a sus próximos pasos y dijo: “Bueno como proyectos, planes tengo como objetivo número uno es egresarme de profesor de teatro. Otro de mis sueños es poder vivir del teatro, poder viajar y hacer presentaciones a lo ancho y largo de este mundo”.