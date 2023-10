Daniel Torrent recordó a Ricardo Iorio cuando vino a la cordillera sanjuanina

Este martes, se conoció la noticia de la muerte de Ricardo Iorio. El músico líder de bandas de heavy metal en Argentina falleció a los 61 años a causa de un infarto en Sierra de la Ventana.

Por este motivo, muchos músicos nacionales y medios especializados despidieron al artistas en sus redes sociales y Diario 13 San Juan habló con Daniel Torrent, músico local radicado en España quien relató su vivencia con Iorio: "En el año 90, 91 me estaba moviendo por Buenos Aires intentando conseguir compañía discográfica para Vandalis y así poder grabar el primer disco. En ese año ya habíamos grabado ´Alguien vendrá por mí' en Estudios Panda y como yo conocía a Ricardo Iorio de todas las veces que yo iba a diferentes sellos discográficos, en especial Radio Trípoli Discos, en el que estaba Hermética que, por ese tiempo, la banda tenía una popularidad increíble. Cuando grabamos ´Alguien..." Iorio estuvo en el estudio al lado del ingeniero de sonido que era el Pajarito Randazo sonidista de Patricia Sosa", comenzó diciendo el Torrent.

Luego sumó: "De ahí en adelante comenzamos a tener una comunicación fluida, muy buena onda y, en el 91 me llama y me dice que necesita viajar a San Juan porque se ha perdido el concuñado en la cordillera. Le dije que se viniera a mi casa, que no había problema o donde quieras y luego hacemos lo que haya que hacer. Había que buscar al hermano de la mujer que se había perdido en Bauchazeta. Se vino con la mujer Ana Mourí y se fueron a buscar al hombre que se quiso desconectar y reencontrar con él mismo".

Luego Daniel Torrent continuó: "Llegó Ricardo a San Juan junto a su mujer. El padre del cantante de Vandalis en ese momento Roby Mondaca tenía un jeep y les ofreció llevarlos en el jeep hasta Pismanta y había que hacer un tramo del camino en burro y caminando hasta Bauchazeta. Finalmente lo encontraron al cuñado de Iorio, estaba escondido en esa zona y no quiso bajar ni tener contacto. Los lugareños, a través de fotos lo identificaron y dijeron que estaba bien y que solo salía a pedir comida".

"Luego de lo vivido, Iorio nos agradeció muchísimo lo que hicimos y dijo ´Vandalis va a tocar con Hermética y lo vamos a arreglar pronto´. A partir de ese momento sale un disco de Hermética llamado "Ácido argentino´ en 1991 donde Iorio publica un tema instrumental que se llamó ´De Pismanta a Bauchazeta´. En el 92, nosotros vamos a grabar el primer disco de Vandalis y Ricardo estuvo muy pendiente. Fue nuestro concierto con Hermética en Cemento. Siempre hubo una comunicación muy fuerte, esa fue la anécdota de Vandalis con la banda de Iorio. Esta es la historia que hay para contar", finalizó Torrent.