El día que Ricardo Iorio le cantó a San Juan y se enfrentó a un periodista local

Este martes, se conoció la noticia de la muerte de Ricardo Iorio, el cantante de heavy metal argentino falleció a los 61 años a causa de un infarto en Sierra de la Ventana.

Y, como no podía ser de otra manera, la información reflotó recuerdos y datos del vínculo del cantante con San Juan.

Así, volvió a sonar en las plataformas digitales la canción "Allí en San Juan" de Almarfuerte en donde el compositor, realizó un detallado recorrido mencionando personajes y localidades de nuestra provincia.

"Llegaremos a San Juan, tal vez.

Allí el buen vino nos dará la bienvenida.

Pozo, Modaca y mil amigos más lo

Festejáran.

Festejarán.

Cuando amanezca.

Desde caucete al Ichigualasto.

Desde Zonda a Caligasta.

Desde Talacasto a Aguas Negras.

Rodeo y Jachal.

Sabrán que voy para Iglesias,

Como supe hacer.

Por eso canto a la memoria

De Don Nicanor Cortéz" (Fragmento)

Por si esto fuera poco, el periodista local Ernesto Simón de Radio Estación Claridad, también tuvo un particular cruce con Iorio, hace años, cuando intentó entrevistarlo en su rol de periodista. En contacto con Diario 13 San Juan, Simón comentó: "Fue hace años, en el 2012, en el Hotel de Ischigualasto... Me gritó judío de mierda y lo peor es que no soy judío", comentó el periodista quien amplió la anécdota en un posteo de su cuenta personal de Facebook.

Por el deceso del artista, las redes sociales se llenaron de posteos recordando al polémico artista.