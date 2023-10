Con solo 2 años de estudio de actuación llegó a formar parte de Fuerza Bruta

"Fuerza Bruta" es una propuesta escénica que combina música, danza, acrobacia y efectos visuales, creada en Argentina en 2003 y que ha recorrido muchos países. Mati Puig es el único sanjuanino que integra el elenco.

Puig reveló que su pasión por la actuación nació hace poco más de dos años, cuando hizo su primer taller de teatro. "En 2021 hice un taller y al otro año tuve la posibilidad de estar en 'Y que todo arda' ", recordó.

El joven contó que su ingreso a "Fuerza Bruta" fue gracias a un video que subió a las redes sociales, donde mostraba sus habilidades artísticas y físicas. “Hice un video para un casting en abril y no me llamaron pero me quedo el video, lo subí a las redes y le fue bastante bien porque le llego a mucha gente”, relató.

Puig explicó que en el video hacía un poco de todo: actuación, acrobacia y la clásica escena del corredor, clásica de los shows de Fuerza Bruta. "En el video bailaba muy poquito porque en realidad soy actor”, y agregó, “danza no había hecho nunca, arranqué con contemporáneo al principio de este año y después me metí a hacer ritmos urbanos", confesó.

El actor dijo que siempre estuvo ligado al deporte y la actividad física, ya que practicó rugby, fútbol, natación, hockey, escalada deportiva, gimnasia artística y boxeo. Además contó, que dejó la facultad para seguir su sueño de la actuación.

Puig también adelantó que tiene otros proyectos artísticos, como una película que se va a grabar en marzo en San Clemente del Tuyú, donde interpretará a un surfista. Además, expresó su deseo de seguir creciendo como actor y viajar por el mundo con "Fuerza Bruta".

Finalmente, dejó un mensaje valioso para todos los jóvenes que de alguna forma no se animan a seguir su sueño: "Si hay algo que de verdad te gusta y te apasiona, primero tener el valor y darse el lugar a uno para aceptarlo y trabajar por eso".