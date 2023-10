Diez años sin Lou Reed y el recuerdo del artista en sus canciones

Este viernes 27 de octubre, se cumplieron 10 años de la muerte de Lou Reed, una figura indiscutible en la historia de la música popular y el rock experimental.

Nacido en marzo de 1942, el artista neoyorkino ocupó un lugar central en la escena underground de la Gran Manzana y supo contemplar y retratar con fidelidad las luces y sombras de la ciudad que lo vio crecer, informó IndieHoy.

Reed exploró los rincones más oscuros y provocativos de la música, desafiando las convenciones y las expectativas. Al frente de The Velvet Underground, banda pionera en la escena under de Nueva York en la década de 1960, fue fundamental para cientos de artistas que vinieron después y que encontraron en su música la inspiración necesaria para emprender su propio camino.

Sus letras directas, y a menudo controvertidas, abordaron temas de la vida dentro de la vorágine de la urbe, el lado salvaje de la sociedad y el consumo de drogas. Álbumes como The Velvet Underground & Nico y White Light/White Heat siguen siendo influyentes y celebrados por su vanguardismo.

Después de su etapa con TVU, Reed tomó la decisión de lanzarse como solista. Su álbum Transformer, publicado en 1972 y producido por David Bowie, es considerado una de las piezas claves dentro de su discografía e incluye clásicos como "Walk on the Wild Side", "Satellite of Love" y "Perfect Day" que se convirtieron en himnos.