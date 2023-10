Novedades de Netflix para comenzar la semana

En los últimos días de octubre, la plataforma Netflix recomendó tres películas españolas para enamorarse. No dejes de tener en cuenta estas sugerencias de la plataforma.

Eres tú

2023 – Dir: Alauda Ruiz de Azúa

Javier tenía 16 años cuando besó por primera vez a una chica, y descubrió que tenía el don de la clarividencia, al menos de la clarividencia amorosa. Con tan sólo un beso es capaz de ver el futuro de esa relación antes de vivirlo, lo que le ha llevado a ser un adulto que nunca ha tenido una relación duradera, ya que siempre las rompe antes de que las cosas empiecen a ir mal. Pero todo cambia cuando una noche de fiesta, besa a Lucía y se ve felizmente casado y con hijos. ¿El problema? Lucía es la novia de su mejor amigo.

Fuimos canciones

2021 - Dir: Juana Macias

Maca tiene 30 años y malgasta su talento como asistente de una tirana influencer de moda. Junto a sus dos amigas, Adriana y Jime, ha conseguido convertir Madrid en una ciudad donde todo es posible. Su vida iba fenomenal hasta que Leo, su gran amor y dolor, vuelve para ponerla patas arriba.

Loco por ella

2021 - Dir: Dani de la Orden

Tras pasar juntos la mejor noche de sus vidas, Adri y Carla prometen no volver a verse. Pero él queda totalmente enganchado y decide que no puede dejar escapar a la chica de sus sueños. Adri finalmente la encuentra en el centro de salud mental donde vive y, locamente enamorado, decide hacerse pasar por un paciente más para ser ingresado y conquistarla. Pero, una vez dentro, descubre que su historia de amor no es como él esperaba y que, además, no va a ser tan fácil salir de ahí.

Fuente: IndieHoy