Vuelve la Cuyanía a los jardines del Auditorio Juan Victoria

En la mañana de Banda Ancha, Daniel Tejada recibió a Carlota de Belaustegui y Gustavo Troncoso porque vuelve este fin de semana y, por dos días consecutivos, La Cuyanía al Auditorio Juan Victoria.

En el comienzo de la charla, la cantante expresó: "Estamos esperando ese momento, el viernes a las 21 horas y estamos felices. En los jardines del Auditorio va a estar los feriantes y este festival en donde vamos a mostrar nuestra música, nuestra danza y poder disfrutar de la Cuyanía todos".

Sobre la cantidad de artistas en escena Troncoso expresó: "Somos 16 los que formamos parte de la organización del festival y el resto fuimos convocando a aquellos que querían formar parte de este festival".

"En un comienzo eran cuatro días y este año, el encuentro no se iba a hacer y nos juntamos estos 16 con la dirección de Rolando García Gómez y comenzamos a armarlo. A ver la manera de sacarlo adelante y de tener el festival. No queremos que el festival caiga, porque un año que no lo haces quizás no se haga más", expresó Troncoso.

"Los cuyanos somos distintos, particulares, hasta festejamos los cumpleaños de otra manera", comenzó diciendo Troncoso y luego sumó: "El cuyano que sabe que va a venir a festejar de serenata hasta contrata un pequeño sonido porque sabe lo que viene... lo saludan y uno dice lo espero... eso es la Cuyanía y es una palabra que a partir del 2000 nosotros la empezamos a escuchar y hacía referencia a las juntadas, a las guitarreadas, las farras y cuando pasó el tiempo, se trasladó a las reuniones en donde se cantaba y bailaba y comenzó a ser más abarcativa y creo que es lo que nos representa artísticamente a la cultura local".

La Cuyanía se celebrará este viernes 3 y sábado 4 en el Auditorio Juan Victoria, en los jardines y Anfiteatro, con entrada libre y gratuita.