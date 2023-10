Llega a San Juan Costa con su obra teatral

Este 19 de octubre llega a San Juan, la obra más descabellada en tiempos electorales “Costa Presidenta Ballotage”. La puesta se presentará en el Teatro Sarmiento para captar al público sanjuanino que busque divertirse y ser partícipe de una experiencia que no podrá olvidar.

La multifacética artista, Costa sube a escena con un elenco de primera línea junto a Celeste Campos, Pablo Sultani, Mauro Francisco, Victoriano Pololla y Damián Bravo. Ensamble: Liza Queti, Guido Savino, Lucia Perfigón y Felipe Tarigo Dirección Gral. Roberto Peloni Coreografías Alejandro Ibarra Arreglos Vocales Ana Durañona.

"La puesta es desopilante y no da respiro al espectador. ¡Costa es presidenta, no lo puedo creer. Costa no tiene la menor idea de cómo llegó al poder, de un momento al otro se convirtió en presidenta de los argentinos y argentinas Claro! En su campaña prometió devolvernos la risa, pero en la Casa Rosada, no todo es color de rosa", informó un comunicado de la producción.

Con dirección de Roberto Peloni, Costa Presidenta es la nueva producción de Alberto Raimundo para Circus Entertainment Group.

La obra se presentará este 19 de octubre en el Teatro Sarmiento y las entradas anticipadas pueden conseguirse ingresando al siguente link y por boletería del teatro.