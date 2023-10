Después de 15 años, no se hace la Feria del Libro en Rawson

Un año complicado para la cultura en Argentina, y esto se hace evidente en San Juan, específicamente en Rawson, donde este año no se llevará a cabo la Feria Provincial de la Cultura Popular y el Libro, que era una expresión tradicional en esta época del año. Sobre este tema, Cien por Hora charló con Susana Fernández, Directora de Cultura y Deportes de Rawson.

Después de numerosos reclamos por parte de artistas y libreros, la Directora de Cultura y Deportes de Rawson mencionó que, lamentablemente, la tradicional feria no podrá realizarse este año. Según su argumento, esto se debe a la falta de presupuesto. "Desde el año pasado, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) ya no colabora en festivales populares", comentó.

Del mismo modo, detalló que tampoco se han recibido fondos del gobierno nacional para llevar a cabo la festividad, lo que ha complicado aún más la situación. "Sabemos que el municipio de Rawson no cuenta con un presupuesto para financiar esta fiesta por sí solo, ya que requiere una inversión considerable. Desafortunadamente, el municipio no está en posición de costearlo, y la provincia tampoco está en condiciones de hacerlo", reveló Fernández.

"Desde el año pasado Nación no está financiando fiestas populares", dijo.

Después de esto, explicó que, debido a una decisión del intendente Rubén García, no llevarán a cabo la fiesta este año debido a la falta de fondos. "No teníamos el apoyo, que es muy importante. Todos son conscientes del aumento en la inflación, que es descontrolada", añadió. Fernández también informó que el año pasado, el municipio financió el 80% de la festividad, pero este año, debido a que el Concejo Deliberante no aprobó el presupuesto 2023, es imposible.

Esta fiesta ha sido parte de la escena cultural sanjuanina durante más de 15 años y ha pasado por diversos espacios, pero la crisis económica ha hecho que no se pueda llevar a cabo. La funcionaria municipal expresó: "La gente no tiene idea de cuánto cuesta cada aspecto", lo que incluye a los invitados, los recursos, los traslados y otros gastos.

"Sin presupuesto es imposible", señaló.

La esperanza de Fernández es que, para el próximo año, las nuevas administraciones, tanto a nivel nacional, provincial como municipal, consideren la posibilidad de volver a realizar una feria que es tan importante para la comunidad.