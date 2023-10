Costa: “Desde muy chica soy la presidenta de mi vida”

“Costa presidenta” es el nombre de la obra de teatro que encabeza la actriz cordobesa, junto a un gran elenco. A día de pisar suelo sanjuanino, habló con Diario 13 para contar algunos detalles de su espectáculo y también de su vida personal. Transitando uno de sus mejores momentos, contó que desde muy pequeña trabajó para llegar a ser lo que es hoy y en ese contexto, comentó que “desde muy chica soy la presidenta de mi vida”.

Convencida de que los sueños se cumplen si hay mucho trabajo de por medio, Costa contó que sus inicios en el teatro fueron “por accidente”, pero que ella está totalmente agradecida de eso, porque antes no se animaba a subir al escenario. “Mis inicios fueron por accidente. Yo me fui de Córdoba con 17 años y no vine a la gran ciudad pensando en ser artista. Empecé a ir a muchos boliches y para no pagar entrada me metí a los camarines. Un día, un director me dijo hoy haces un personaje en el próximo show y así empecé”, dijo entre risas y agregó que, agradece eternamente a los artistas que la ayudaron en su pasado.

Ya estoy preparando un nuevo espectáculo que se va a llamar “Made In Costa”, todos las obras que hago tienen mi nombre.

“En este espectáculo hago un homenaje y agradezco a los artistas del under que fueron honestos. Especialmente a los que no tuvieron la posibilidad de transitar el camino de la popularidad, pero fueron ellos los que alimentaron mi camino, el que transito hoy. Para las chicas trans era muy difícil cuando yo subí al escenario, si tenías nombre de hombre no podías actuar porque eras travesti”, agregó.

Comentando que no conoce San Juan y que venir a hacer reír al público local es un gran desafío, Costa dijo que su obra es muy divertida y emocionante, que tiene mucha actuación y a la vez, partes en las que hay presentaciones con folclore y tango. Y, agregó que a pesar de que el nombre es “Costa Presidenta” y que el país está a días de las elecciones, “nada tiene que ver con la política”.

Dando más detalles de su vida dijo: “Le tendría que pedir a la Costa de 20 años que me de fuerzas para seguir ahora. Desde muy chica soy la presidenta de mi vida, porque aprendí a no depender de nadie, nunca tuve quién me diera una mano. Desde que me fui de mi casa nunca pude estar ni un día sin laburar, porque no comía. A veces siento ganas de delegar, pero no creo poder hacerlo, soy muy controladora”. Y comentó, que a pesar de que en ocasiones se siente agotada y ahora está pensando en tomarse unos días de descansos, que está muy agradecida de hacer lo que más le gusta.

Yo siempre tuve suerte, pero cuando Dios me mandó la suerte, la suerte me encontró trabajando.

“Laburo de lo que me gusta y le gané a la mitad de la vida. Me levanto todos los días a hacer lo que me gusta, me apasiona la radio, me encanta la tele y mi amor es el teatro. Ahí es donde siento que hago las cosas de la mejor manera”, agregó y comentó que está cumpliendo uno de sus sueños que era recorrer el país con su obra.

La puesta se llevará a cabo el próximo 19 de octubre a partir de las 21 horas. Las entradas están a la venta por ventanilla del Teatro Sarmiento y online ingresando a https://www.entradaweb.com.ar/index.php?r=site/detalles&d=2d8a27df. A Costa la acompaña un elenco imperdible: Celeste Campos, Pablo Sultani, Mauro Francisco, Victoriano Pololla y Damián Bravo.