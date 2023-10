Slash llega a la Argentina con una increíble propuesta

Para locura de los fanáticos llega a Argentina el show de Slash Ft. Myles Kennedy & The Conspirators. Los músicos se presentarán en Argentina el 9 de febrero de 2024 en el Movistar Arena.

El guitarrista de Guns N' Roses, Slash se reencontrará con el público argentino en el marco de la gira “The River Is Rising”, en un show donde sonarán éxitos de sus cuatro álbumes de estudio tales como "World On Fire", "You're A Lie", "Standing In The Sun" y "The River Is Rising".

Las entradas estarán disponibles a partir del martes 10 de octubre a las 10 horas únicamente ingresando en este enlace.

Este show será dos días antes de la presentación de Slash en el marco del Cosquín Rock. El músico es el headliner del 11 de febrero, segundo día del festival cordobés, en el que comparte cartel con Duki, Steve Aoki, Ciro y los Persas, Molotov, Las Pelotas y más.

Un ícono del rock

Slash es considerado uno de los mejores guitarristas de rock de todos los tiempos y una de las caras más reconocibles en la cultura pop a nivel mundial. La revista Time lo ubicó en el puesto #2 (Jimi Hendrix fue #1), en su lista de "Los 10 mejores guitarristas eléctricos". Además de su carrera junto a Guns N' Roses, el músico fue reconocido por el proyecto Slash's Snakepit, la banda Velvet Revolver y su carrera solista, infomró IndieHoy