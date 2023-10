'Solas', la experiencia teatral nacida en pandemia llega al escenario con actrices de toda la región

"Solas" es una experiencia teatral que nació durante la pandemia del COVID-19 y que ahora llega al escenario local con actrices de toda la región. Para hablar al respecto de este evento Tachi Saez y la 'Negra' López, teatreras, pasaron por Banda Ancha y contaron todo lo que tenés que saber.

Tachi explicó que "el teatro tiene que ver con nuestra vida, nuestra experiencia de vida permanente porque ponés el cuerpo y todo tu contexto en vivo para otra persona donde te pasan mil cosas como el propio espectador- espectadora, que tenés que estar ahí trabajando dando lo mejor par que eso salga. 'Solas' es eso y mucho más".

En tanto que la 'Negra' expresó que "es un proyecto que surgió en plena pandemia cuando no teníamos trabajo, todas y todos estábamos igual y surgió hacer teatro virtual. Hoy no, el teatro virtual grabado o meterte a una plataforma a ver teatro, si no que en vivo, teatro en vivo".

"Surgió 'Solas', donde trabajamos con Tachi y otra compañera más, Lila, y empezamos a trabajar y a convocar para inscripciones a chicas y actrices de todo el país, para que trabajaran con nosotras".

Tachi contó que para el festival se tomó "un texto de una dramaturga; esa dramaturga entrega el texto a 4 actrices, bailarinas, y demás; le lee su obra y ellos no pueden preguntar nada, tienen que con eso que acaban de leer, le entregamos el texto para que lo estudien, hacen una microobra de 10 minutos en cual en 15 días lo tienen que armar. Ves un texto de 4 formas posibles, ves una obra 4 veces pero de diferentes formas".

El detalle, cada día, ya que el evento ocurrirá el viernes 13 y sábado 14 de octubre.