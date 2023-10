Verónica y su pluma revelan los enigmas de dos hermanas separadas

Verónica Granata, es una argentina que pisa fuerte con su estilo literario, ofreciendo un abanico de obras que dejan ganas de más. En esta ocasión, la autora charló con Diario 13 para comentar los detalles de su trilogía.

La escritora hace el relato de dos jóvenes que se encuentran luego de muchos años. Ellas son hermanas separadas al nacer y tienen una conexión muy fuerte que las lleva a reencontrarse cuando una de ellas se encuentra en peligro de muerte. Emily y Jaz son mellizas y se dan cuenta de que su separación conlleva muchos más misterios de los que creían hasta el momento.

"Con respecto a las personalidades, ellas son opuestas porque se criaron en lugares diferentes. Jaz no tenía la necesidad de hablar porque internamente hablaba con Emily, y Emi tenía mucha confianza en sí misma porque pensaba de alguna forma que los pensamientos que le llegaban eran de su mamá", comentó Verónica sobre las protagonistas de su trilogía. En la misma línea expresó que se da un cambio: "Cuando Jaz conoce a Emily, tiene que cambiar y abrirse un poco más. Y Emily al revés se cierra un poco, porque se da cuenta de que nada era como pensaba".

Una parte de la historia se da en un hogar de menores, por ello señaló: "Muchas cosas tuve que investigar y otras son parte de la historia que se cuenta en 'Cuidándote', pero que se desarrolla en fondo en el spin-off de 'Recuérdame'".

Como muchos autores, ella plasmó tintes de su personalidad en las chicas. "Las dos tienen cosas mías. No me puedo identificar con una. Aunque sinceramente no intenté basar el personaje en mi persona". Las jóvenes protagonistas se conectan incluso mentalmente, a lo que Verónica explicó: "La conexión entre ellas. El descubrir qué es lo que las une es la aventura tratada en 'Cuidándote'. El tercer libro se centra en eso y también en que cada una pueda encontrar las respuestas que necesitan para solidificar las bases de su personalidad y autoestima". Aunque en el último libro, lo que condensa es el descubrir el misterio, y a la vez

"Las ilustraciones dicen y dan información que no está escrita. Algunas tienen pistas de cosas que pasan después. Otras ayudan a la descripción de la escena. A poder captar los sentimientos", dijo la argentina en cuanto a los detalles que pueden encontrar los lectores en sus libros. Además, se puede encontrar una playlist con canciones que le dan ambiente y orientación a la historia. "La idea es combinar todo", dijo.