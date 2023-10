Ana Miret: “El teatro es sanación en cuerpo y alma”

Con énfasis en temas sociales, actores y actrices de la provincia trabajan en propuestas jugadas y directas como el caso del elenco “Actuar para vivir”.

Dentro de este grupo independiente, Ana Miret es una artista que no duda en darlo todo en escena. Invitada por este medio a la columna de Mujeres Activas, la actriz habló de sí misma: “Mi nombre es Ana, soy una persona en constante deconstruccion, amante de la filosofía, el arte y la magia. Me describo como una mujer divertida, enérgica, apasionada, decidida y sexi”.

Mamá de Ramiro y Luca, Ana es profesora de psicología, terapeuta holística y además preceptora.

Acerca de su pasión por la actuación, Miret detalló: “El teatro llegó a mi vida en un momento complejo de la mano de Carolina Castro, quien creyó en mí desde el día uno”, comenzó diciendo.

Luego sumó: “Ella me propuso formar parte del elenco de ´Prohibidas´ en el 2017. Yo me estaba separando de mi pareja y fue ahí que sentí que el teatro es sanación en cuerpo y alma. A través de la expresión siento que sano muchas cosas, que me hago consciente de mis procesos”.

Con distintas motivaciones, Ana aseguró que sus referentes fueron: “Mis amigues y mi familia. Admiro mucho a personas como Frida Khalo, Simone de Bouvoir, Darío Z”, comentó.

La entrevistada también se refirió al elenco del cual es parte y dijo: “El grupo teatral está conformado por disimiles edades, realmente es un gran cable a tierra para mí, es como mi terapia, siente que en ese lugar puedo ser quien soy; no creo que sea un tipo de teatro para cualquiera, realmente somos nosotres en escena, ponemos mucho el cuerpo y es muy simbólico lo que hacemos. Lo importante es lo que sentís y lo que te llevas, eso es lo que buscamos”, aseguró Ana.

Con producciones artísticas puestas en varios temas, pero con la mujer como centro y las relaciones en las que se encuentra inserta, la artista aseguró: “Creo que San Juan continua con varios tabúes al respecto de la mujer porque seguimos criticando a las mujeres y seguimos estereotipos corporales”.

Para finalizar, la actriz se refirió a sus próximos trabajos y detalló: “Los proyectos que tengo son todos a nivel personal, continuar aprendiendo, Crecer más en lo holístico, seguir en el elenco”.