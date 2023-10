Breaking Bad: rumores de un nuevo spin-off

Breaking Bad es una de las series más exitosas y celebradas de las últimas décadas. Esta historia, cuya producción finalizó en 2013, tiene cinco temporadas y tuvo un spin-off titulado Better Call Saul.

En esta última parte de la trama, el creador y director Vince Gilligan, desarrolló con más profundidad el personaje del abogado Saul Goodman.

También existió el film "El camino" como continuación de la serie, que no logró la notoriedad ni el positivo recibimiento que tuvo la producción original. Pero más allá de eso, por estos días y con la idea de un regreso de Walter White, Gilligan dio una entrevista y habló sobre la posibilidad de nuevos spin-off que se desprendan del universo de Breaking Bad, informó el portal IndieHoy.

En diálogo con Variety, el director y guionista habló de la posibilidad de ahondar en el personaje de Walt Jr, el hijo mayor de White que está interpretado por RJ Mitte: "De tanto en tanto me encuentro pensando en estos personajes, imaginando qué les habrá pasado. Anna Gunn y RJ Mitte son hermosas personas que interpretan roles interesantes, y no puedo evitar querer un final feliz para ellos".

Walt Jr. y la esposa de Walter pasan gran parte de la serie ignorando su trabajo y creen que están batallando con una situación económica débil. Sin embargo, cuando el imperio de Heisenberg cae, ellos son arrastrados: "El final de Breaking Bad no es un final feliz para esos personajes, pero se da a entender que sus vidas siguieron adelante. Me gustaría creer que las cosas mejoran para ellos. Odio la idea de que Walt Jr. siguió los pasos de Walt en el negocio del crimen", agregó Gilligan.

Y agregó: "Ese es probablemente el tipo de cosas que alguien presentará dentro de 10 o 15 años: Walter Jr. como un señor del crimen de Albuquerque que triunfa donde su padre fracasó. Prácticamente podría garantizar en este momento que no tengo ningún interés en que eso suceda. Sería un triste tributo al programa".

Acerca de los fuertes rumores de un spin off que se refiera a la vida posterior de Walt Jr., el director sumó: "Es divertido pensar en lo que les pasaría a los personajes, pero no llega al nivel de ‘vaya, me gustaría contar más sobre la historia’. Pero quién sabe, tal vez dentro de unos años. Lo único atractivo de esta idea es volver a trabajar con RJ Mitte porque es un actor maravilloso y un tipo muy dulce. Pero sería muy deprimente. Sería una mala lección para la serie, si es que hay que recoger alguna lección".