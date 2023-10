Limbo Tecno viaja a Mendoza a presentar su nuevo EP Museum

Siempre vigentes y fieles a su estilo, la formación Limbo Tecno Rock sigue experimentando con nuevos ritmos y temas y ahora, anunció que saldrá de la provincia para presentar su nuevo EP.

El evento “Cuyo Electro Rock Fest” será el espacio que tenga a los sanjuaninos -Fabián Noriega (voz, teclado, composición y arreglos) y Juan Manuel Vizcaíno (voz secundaria y guitarra)- que comenzaron con su proyecto artístico en 2013.

Éste nuevo EP llamado “MUSEUM” ya se puede escuchar en en todas las plataformas digitales y, según sus creadores, es un

homenaje de Limbo a las canciones que nos marcaron musicalmente al sinthpop de los 80. El nuevo EP está grabado y mezclado en FN Productora de Audio por Fabian Noriega y masterizado por Javier García en la provincia de San Juan (Argentina). El arte de tapa estuvo a cargo de Mariana Viera Campbell.

La cita es este 20 de octubre a las 21 horas en el Auditorio de Radio Nacional Quino de la provincia de Mendoza.

Los temas que integran el nuevo trabajo son: Enjoy the silence, Only you, Don't you want me (con la colaboración de la voz de Mariana Viera Campbell) y Big in Japan.

.