Cande, la piba que soñó, creó y lo logró cumplir su meta

Una argentina vuelve a ser noticia por el lanzamiento de su nuevo libro. Se trata de Candela Chung, quien comentó en Diario 13 las sensaciones se ser publicada por una gran editorial y señaló cuales son sus sueños en el mundo literario.

Se trata de The New Heartbreaker, que salió de la mano de Penguin Random House en la colección de Wattpad. De acuerdo con la sipnosis, Cande nos cuenta la historia de Quinn Meyer, quien huye de casa en busca de refugio y decide comenzar el año escolar en el exclusivo Everdeen. La idea suena genial, una ciudad desconocida en un clima tropical, un nuevo ambiente colmado de dinero, lujos y diversión, un horizonte lleno de aventuras. Entre los días de instituto, los atardeceres en la playa y las noches de fiesta, Quinn deja a su paso un rastro de corazones rotos. Pero cuando conoce al torbellino llamado Liam Hamilton, el sueño convertido en pesadilla de cualquier chica, todo deja de ser un juego.

Entrevista con Candela Chung

¿Qué fue lo más loco de ser publicada por una editorial tan grande?

Todo me parece una locura. El nivel, el profesionalismo, la forma en la que se manejan y la excelente calidad de gente que hay. Todos los aspectos están sumamente cuidados, y me hicieron sentir muy contenida en todo momento. El hecho de que mi libro esté en todas las librerías de Argentina me sigue volando la cabeza. Y lo que más loco me parece es que entre un montón de historias, hayan elegido la mía.

¿Cómo nació tu historia?

Fue un mix de un montón de cosas que me influenciaron en el momento. Era 2017, estaba viendo Gossip Girl y me enamoré de la serie, quería armar algo inspirado en ese entorno, también estaba un poco cansada de leer historias donde el chico es el "malo rompecorazones" y la protagonista siempre lo "transforma". Quería escribir a una protagonista imperfecta, casi la villana de su propia historia. Puede que también haya estado de moda "La Rompe Corazones" de Daddy Yankee.

¿Qué tiene Quinn de vos?

Siendo honesta, ahora mismo no mucho. Pero cuando la escribí, yo también tenía 16 años y siento que reflejé un montón de cosas de mí en Quinn. Hacer las cosas sin pensar, aprender a tropezones, experimentar cosas nuevas, que todo se sienta como el fin del mundo, entre un millón de aspectos. Por ahí muchas de las cosas que escribía, no me daba cuenta lo mal o bien que estaban hasta tiempo después, simplemente estaba escribiendo sobre una chica de 16 años caótica e imperfectamente perfecta. Entendí que básicamente crecimos y aprendimos juntas.

¿Sientes que los lectores se van a sentir identificados con aspectos de tu novela?

Me parece que más que nada el público adolescente. Muchas veces me lo dijeron. Es muy común que me digan "Yo hubiera hecho exactamente lo mismo que Quinn" y se refieren a un "error" o "papelón". Creo que eso es lo bueno. Los lectores un poco más grandes quizás puedan recordar con nostalgia y diversión esas épocas, entendiendo que Quinn tiene 16 años, y lxs lectores más jóvenes tal vez se sientan más contenidos y entendidos al leer un personaje que está lejos de ser perfecta y tener todo resuelto.

¿Qué proyectas para tu futuro en la literatura?

No tengo muchos planes, solo sé que quiero seguir escribiendo. Tengo un montón de historias en mente. Quiero volver a actualizar mis libros en Wattpad y me encantaría seguir publicándolos en papel, porque siento que todo el proceso de publicar en físico es maravilloso y me gustaría atravesarlo cada vez con más experiencia y "cancha" porque aprendí muchísimo.