Rodri Cactus: “Soy un personaje antropomorfo que va creciendo junto a sus canciones”

Nuevamente este sábado, un músico llega a la columna de “Artistas en Vanguardia” para contar sobre su arte y sus presentaciones a futuro.

En esta oportunidad, Rodri Cactus comenzó la entrevista hablando de sí mismo al decir: “Soy por momentos súper extrovertido y por ratos tímido como a los 11 años y si no me divierte me muevo”, comenzó diciendo el artista.

Luego agrego: “Realizo dinámicas hasta para hablar, sino siento que aburro, uno que otro chiste malo suelto para relajar, pero más allá de eso me gusta trabajar mucho en lo que hago para que la gente no se olvide fácil de mi cara”, aseguró hablando de él mismo.

Autodefinido como inquieto, apasionado, divertido, sociable y nervioso, Rodri se presentó como músico y cantautor.

Acerca de sus comienzos en la música, Cactus dijo: “Empezó gracias a mis maestras de primaria que me ponían en coro, bailes y a tocar instrumentos. Pero principal a mi madre que me propuso estudiar música en el Centro Polivalente de Artes. Ella me alentó a no bajar los brazos, aunque fuera súper cansador el estudio por la carga horaria y donde aprendí mis primeras canciones gracias a los profes y otros alumnos”.

Inserto en San Juan, una provincia que crece año a año culturalmente, el invitado comentó cómo se vive del arte en esta provincia: “Una linda aventura, a mí se me hizo cuesta arriba por muchas razones, una de esas fue mi criterio conmigo mismo, además de que la escena va creciendo. La verdad es que los colegas siempre están y se apoyan entre todos y eso hace que esto nunca se quede quieto y la cultura siga creciendo, gracias a los trabajadores de la misma”, comentó Rodri.

Como parte de sus acciones más inmediatas, el músico se presentará este 17 de noviembre en la Sala Auditórium, del Teatro del Bicentenario y sobre eso dijo: “Verán un show único donde se repasará toda mi discografía con una puesta en escena increíble. Desde maquillaje, vestuario, videos, luces y música, los presentes podrán disfrutar de un desierto playense que contara las historias de este personaje antropomorfo que va creciendo junto a sus canciones. Con reversiones de los temas ya subidos, nuevos que serán parte del próximo álbum ´Collage de emociones´ que cuentan cómo se siente con otros vínculos”.

Con más temas pendientes relacionados a la música y a su pasión, Cactus detalló: “El próximo año y con el estreno de mi nuevo álbum encabezaré una gira autogestiva programada por Argentina tocando algunas provincias, videos, vizualizer, y mucho contenido en el blog de mis redes sociales. En ese recorrido iré contando a detalle todo lo que voy realizando para ayudar a otros músicos. Luego mi segunda gira será en México a fines del 2024, para seguir buscando comunidad de corazones que siguen mi música”.