Tito Medina lanzó "Certeza" su nuevo tema musical

Hace algunos días, una nueva canción se sumó a las plataformas digitales de la mano del artista Tito Medina.

Se trata de "Certeza", un tema escrito por Analía Garcetti e interpretado por el ex integrante del grupo Siesta.

Este sencillo, es parte una secuencia de nuevas canciones que se irán conociendo de a poco y que, según el cantante "serán sencillos como si fueran capítulos de una serie con una matriz estética".

En contacto con Diario 13 San Juan, Medina comentó: "Certeza fue una letra que me mandó Analía Garcetti, una cantautora mendocina que conocí hace años cuando fue jurado de un pre Cosquín y, además que es parte de un circuito interesante under de la vecina provincia. Ella me mandó esta letra y como me pasa bastante, yo le di muchas vueltas a la letra, ella tenía una idea sobre la música y yo tiré varias melodías y me costó encontrarla, porque la métrica cambia bastante entonces era todo un desafío", comentó.

Luego agregó: "A medida que fue madurando la melodía dentro mío algo me comenzó a sonar y terminé armando la canción. Tengo influencia de haber escuchado tanto funky brasilero, sobre todo de Djavan. Terminó siendo esa la composición".

"La canción tenía un formato, tenía una especie de onda de rítmica, tenía arreglos en una de las maquetas hechas y se la entregué a Javier Gómez para que él la produzca. A partir de ahí él trabajó con todas las libertades que le permitía el formato y la canción. Fue muy hermoso porque convocamos a los músicos, ensayamos una vez y en una sesión más la grabamos".

Certeza fue producida por Lhasa y participaron en ella Javier Gómez en bajo, Lucio Flores en piano y teclados, Matáas Inostroza en batería y Valentín Cora en guitarras. El diseño de arte estuvo a cargo de Ivana Vega de Alavanguardia producción Digital e Impresa.