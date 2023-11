Ricardo Darín será el relator de la película del Mundial Qatar 2022

"Elijo Creer", será la película que contará la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. El fanatismo de los hinchas y los momentos vividos a través de toda la competencia, podrán revivirse de la mano del equipo y sus testimonios y el relato en off de Ricardo Darín.

El actor Ricardo Darín terminó de grabar la narración de "Elijo creer", la película documental que reconstruye el camino y las experiencias de la Selección Argentina en Qatar, y que tendrá su estreno en salas el 7 de diciembre pic.twitter.com/fWr7IrTydF — Agencia Télam (@AgenciaTelam) November 14, 2023

El film se estrenará el 7 de diciembre y el talentoso actor será su narrador oficial encargado de contar cada paso de la Selección hasta la gran coronación ante Francia en el Estadio Lusail.

"Acabo de terminar de grabar el relato en off de una película maravillosa sobre el Mundial, que se llama 'Elijo creer'", dijo el actor en un video publicado en las redes sociales en donde anunció su participación. Y cerró: "No se la pierdan. Me emocioné de solo leer el relato en off".

La producción está dirigida por Sebastián Dietsch y recorrerá el camino del equipo argentino que conquistó la tercera Copa del Mundo para nuestro país.