Este vienes en la mañana, "Banda Ancha" recibió a Daniel Rodríguez y Eduardo Oro quienes llegaron a Canal 13 San Juan para realizar una invitación especial.

Este próximo 2 de diciembre a las 21.30 hs, en el Salón de actos del Colegio Don Bosco llega la "Peña de esencia y corazón cuyano" y sobre este evento Oro comentó: "Este es un evento con este grupo de amigos con los que hacemos música cuyana o folclórica nacional pero, más que nada con folclore de nuestra región. Es una juntada y los beneficios son para el colegio Don Bosco, que nos abrió las puertas tan gentilmente en el teatro que lo quieren comenzar a usar. Los directivos del colegio nos convocaron y como tanto nos gusta compartir aceptamos inmediatamente", comenzó diciendo el artista.

Daniel Rodríguez, ex alumno del colegio comentó: "Un ex compañero me consultó si nos atrevíamos a hacer algo dentro del colegio, una peña y en el acto tomamos la posta y bueno, como siempre buscando a los amigos que siempre tratamos de darnos una mano y participar de estos lindos eventos, convocamos a Gustavo Troncozo, a Los Gajos de Pinono, al Dúo Díaz Heredia, a Carolina Nacusi que es un nuevo valor, a la Academia Arte y Guitarra, la Trova de Ansilta y con la conducción de Pascual Recabarren".

La entrada, a $1500, será destinada al Colegio Don Bosco. El evento también tendrá puestos de comidas típicas y bebidas.