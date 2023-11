"Navegá", el nuevo single de Emi Voiro

En la previa de su gran show regreso que será el 25 de noviembre en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario, Emi Voiro lanzó un nuevo single titulado Navegá.

A través de sus redes sociales, el artista local expresó: "Quería contarles que Navegá, mi nuevo single, ya se encuentra disponible en todas las plataformas. Espero puedan escucharlo y que les guste la canción", comenzó diciendo.

Luego agregó: "La canción cuenta con producción de Juan Manuel Casas (Solo Juan) y participaron en ella: Matías Inostroza en batería, Marcelo Laspiur en bajo, Vale Marra en Guitarra y el Juanchi Casas además de producir se encargó de guitarra eléctrica, teclas y sintetizadores. La edición, mezcla y mastering a cargo de Carlos Vilaplana", detalló el también productor.

"En el arte de tapa aparezco con mí hermano Jorge, él como símbolo de toda la familia y todas las amistades, que me acompañaron y me acompañan en las buenas y en las malas, me hacen más fuerte! Subansé al barquito, que pronto zarpamos!".