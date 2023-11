Luis Chichón Hernández: “Siempre fui un tanto improvisado”

En otro sábado de entrevistas, Luis Chichón Hernández llegó a Diario 13 San Juan para hablar de él, su carrera y sus proyectos.

A modo de presentación, el artista comenzó diciendo: “Siempre fui un tanto improvisado, amo el café concert y, por lo general, no me presento hasta no haber cantado una o dos canciones. Cuando veo hacia donde sopla el viento del público, recién ahí me presento como quién soy y qué soy”, comenzó diciendo el entrevistado.

Luego Hernández agregó: “Algunas veces llegué a lugares donde no me conocía ni el gato y pensaban que venía a hacer stand up…y no hice monólogo hasta la mitad del show de canciones y me fui muy feliz por la respuesta del público. Mi nombre es Luis Hernández, soy de San Juan Argentina y me dicen “Chichón” un apodo de mierda…. pero es mío y lo quiero...!”.

Autodefinido como “trabajólico”, romántico, responsable, leal y auténtico, Luis se refirió a su amor por la música y a otras expresiones artísticas: “Siento que algunas cosas como la creatividad es arte, pero fundamentalmente a la música y en menor grado la comedia, el stand up. También escribo y alguna vez hice patinaje artístico”, reconoció el entrevistado.

Chichón recordó cómo comenzó su pasión por la música y relató: “Según mi madre todo comenzó desde que andaba en andador, escuchaba música flamenca y me ponía a zapatear. Amo ese género y me encantaría aprender a cantarlo correctamente. Desde chico me gustaba eso de cantar delante del público que era mi familia. A los 15 años fui parte de mi primer grupo de música que se llamó “Décadas” y ahí se consolidó la pasión y amor por la música, el inicio de los sueños… ¿dónde? en el barrio, calles Pedro Echague, Sarmiento, Chile y Catamarca…ahí nace Décadas y posteriormente “Tótem”, una banda de rock maravillosa”, rememoró Luis.

Evaluando la cultura y el crecimiento de espacios y propuestas artísticas, Chichón comentó: “El movimiento cultural de San Juan es fabuloso...! somos una provincia relativamente chica, pero la movida cultural es envidiable por otras más grandes! ¡se mueve hermosamente y espero siga así!”.

Acerca de cómo se ser músico en San Juan, Luis reflexionó: “Wowww….¿hoy o antes? (risas) Antes era durísimo, hoy es diferente..! En la actualidad ser músico acá, es más fácil a pesar de que hay muuuuucha más competencia sana, hay muchos lugares donde tocar y mostrar …hay muchísimo talento ..! Quizás faltan espacios en donde los músicos puedan desarrollar sus propias canciones, pero…todo es un proceso. Hoy ser músico en San Juan o en cualquier lado del mundo tiene la gran ayuda de la tecnología. ¡Hoy podés grabar un demo en tu casa y ponerlo al mundo desde la internet! Hoy es mas simple el poder ´llegar´ y lograr ese sueño amado. ¡De todas maneras…vivir de la música…es solo para unos pocos!”, comentó.

Al frente de un espacio gastronómico y cultural en el Jockey Club, Luis dijo: “La Kelita es llamada así por el apodo de mi amada madre de95 pirulitos. Ella fue profesora de piano y solfeo y yo soy productor de los shows. Los sanjuaninos son de gusto muy amplio de géneros musicales, no podría distinguir uno en especial pero claramente la música popular es la que más arrastra gente, el caso de Omega, por ejemplo. La música que yo llevo intenta cuidar la estética artística del lugar y siento que llevo lo mejor de las bandas covers de San Juan, inclinado al rock nacional e internacional, cada tanto un tablao flamenco, una noche de salsa. Estoy muy feliz de lo que hemos logrado en más de 7 años de shows interrumpidos solo por la pandemia. Tuvimos músicos de la talla de Luis Salinas, Ricardo Tapia (Missisipi) Marcelo Moura, Hilda Lizarazu, Orozco Barrientos, Marcelo Delgado (La Zimbawe) entre otros”, comentó Hernández.

Para cerrar, el músico se refirió a sus próximos pases y detalló: “Quiero seguir trabajando en armonía y dando lo mejor de mí como productor artístico de mi negocio y de otros y además, como empresario gastronómico para seguir aprendiendo y mejorando. En cuanto a lo artístico hay proyectos en Chile, donde me han invitado para llevar mi show música y de comedia, también en la costa atlántica, veremos cuál sale primero. Y en el 2024 realizar otro teatro como el Show 60/40 del 2021 y espero grabar un disco con canciones nuevas y otras que quedaron en el tintero. Ya estoy trabajando en ello… ´Gracias a la vida…que me ha dado tanto´".