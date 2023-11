Stranger Things temporada 5

Los fanáticos de Stranger Things, desde hace un tiempo están ansiosos por conocer más detalles de la quinta y última temporada de la serie.

El pasado 6 de noviembre, la serie celebró su día con varios anuncios y uno de ellos generó revuelo entre los espectadores.

A través de su cuenta de Twitter, la producción de Netflix compartió las primeras líneas del guion del primer episodio, titulado "The Crawl": "The Sound of cold wind. Groaning trees. And... a child's voice. Singing a familiar song" ("El sonido del viento frío. Árboles que gimen. Y...la voz de un niño cantando una canción familiar").

Los guionistas de Stranger Things comenzaron a trabajar en la temporada 5 desde agosto de 2022 y desde entonces han ido actualizando las novedades respecto a ella. Matt y Ross Duffer -creadores de la serie- revelaron el año pasado que tenían un documento sobre la mitología de la serie que profundizaba en el Upside Down. Si bien la audiencia recibió varias respuestas sobre él en la temporada 4, definitivamente hay más por venir en la temporada 5, informó IndieHoy.

season 5. chapter one. the crawl. happy stranger things day pic.twitter.com/xCdNLjD7Yt — Stranger Things (@Stranger_Things) November 7, 2022

"Las últimas preguntas restantes que se responden en ese documento...algunas de ellas las hemos descartado para tener algunas grandes revelaciones en la temporada 5. Y eso realmente va a afectar de qué se trata la temporada 5", dijo Ross durante la Geeked Week en junio de 2022. Cabe destacar que el rodaje de la temporada final se encuentra detenido por la huelga del sindicato de guionistas y de actores de EE.UU.