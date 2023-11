Tres películas de streaming para recordar a Matthew Perry

La muerte sorpresiva de Matthew Perry dejó un gran hueco en los corazones de millones de fans en todo el mundo. Por esta razón muchos de sus seguidores reflotaron algunas otras actuaciones del querido artista.

17 otra vez (HBO Max)

2009 – Dir: Burr Steers

A los 35 años, Mike no ha alcanzado el éxito que todos preveían cuando en el instituto era la estrella del equipo de baloncesto y el que ligaba con las chicas más guapas. Después de 18 años vendiendo productos farmacéuticos no ha conseguido ascender en el trabajo, no tiene buena relación con sus dos hijos y se acaba de separar de su mujer. Una noche de tormenta, Mike ve al que fuera bedel de su instituto a punto de lanzarse desde un puente. Detiene entonces su coche para evitar el suicidio, pero cuando llega al puente, el hombre ha desaparecido y él cae al río. Cuando a la mañana siguiente llega a casa de su amigo Ned, se da cuenta de que ha vuelto a ser un adolescente de 17 años.

Un impulsivo y loco amor (HBO Max)

1997 – Dir: Andy Tennant

Alex Whitman es un ejecutivo de Manhattan que es destinado a Las Vegas para supervisar la construcción de un local nocturno. Allí conoce a Isabel, una joven fotógrafa de espíritu libre y origen mexicano con la que pasa una noche de pasión. Tres meses después, el destino vuelve a unirles y Alex descubre que Isabel está embarazada.

Serving Sara (Prime Video)

2002 – Dir: Reginald Hudlin

Puede que el trabajo de Joe Tyler sea uno de los peores del mundo, pero no permitirá que nada se interponga en el cumplimiento de su deber. Él es un agente judicial que utiliza tácticas rastreras y los métodos más ingeniosos para entregar documentos legales a toda clase de personas, desde mafiosos a millonarios. Sara Moore es la próxima víctima de Joe. Su marido, el intrigante Gordon -un ganadero adinerado con quien Sara ha conseguido amasar toda una fortuna-, ha contratado a Joe para entregarle a Sara los documentos que amenazan con dejarla sin nada.

Fuente: IndieHoy