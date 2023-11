Claudio Rojas visitó Canal 13 San Juan en el día de la Música

Este miércoles en el día de la música, Banda Ancha recibió al reconocido artista y compositor local Claudio Rojas quien se refirió a la especial jornada y detalló un nuevo proyecto musical.

En el comienzo, el invitado habló con Daniel Tejada sobre el lanzamiento de "Mi ciudad provinciana" y dijo: "Estamos muy contentos y conformes porque cuando uno hace una propuesta, una producción no se disfruta, me pasa con videos que no he vuelto a ver porque en el acto empiezo a ver las fallas, me corrijo y me castigo. En este caso, este video me genera muchísima tranquilidad de que creo que lo que proyectamos", expresó Rojas.

"Las calidades técnicas actuales nos están abriendo muchos caminos, nos están allanando y abriendo puertas y posibilidades en lugares que hasta hace era impensado llegar. Estoy feliz que se vea reflejado el talento de los artistas que hay en San Juan, es maravillosa la producción pero no hay que dormirse y todos los días progresar más y perfeccionarse en beneficio de lo cultural", explicó Rojas.

"Esta canción nació cuando un día me senté en la Plaza 25 de Mayo y después de hacer una vista panorámica quise dejarla plasmada en una canción y con ritmo tanguero. La plaza, la ciudad en sí tiene esa cuestión de asfalto más que de cerro, entonces fue cuando se me ocurrió. Este tango habla del sentimiento que sentimos los provincianos por nuestra ciudad".

"Al primero en acercarle el boceto fue a Jonatan Vera que si no fuera por él muchas de mis canciones no se hubiera publicado. Uno siempre tiene la duda si funcionan o no y él, siempre ha sido el estandarte que siempre me da el empuje para hacerlo, mi padrino artístico. De inmediato pensamos en un gran músico como Esteban Calderón quien se prendió y armaron el arreglo musical base", comentó Rojas.

"Este año cuando reflotamos el proyecto se sumó Orlando Tejada y Javier García. Con respecto a los intérpretes, la idea era no sumar con los que ya habíamos hecho algo antes sino sumar nuevas voces. Así busqué gente activa que no están vinculadas con el tango pero que le dan, en sus shows un lugar especial. Así comencé a invitar gente y todos me dijeron que sí", recordó el músico.