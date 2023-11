La Banda del Teatro sube a escena este fin de semana en el Municipal

Casi cerrando el año, el Cine Teatro Municipal se viste de fiesta para celebrar un nuevo homenaje a otro de los icónicos artistas del rock nacional.

Este viernes 24 de noviembre, a las 21.30 horas, los músicos que trabajan en el centro cultural dependiente de la Municipalidad de la Capital, subirán a escena en el marco del Festival de la Música 2023, Dos Murciélagos, Homenaje a Luis Alberto Spinetta.

Invitado a Banda Ancha, el director del centro cultural Javier Gómez, se refirió al evento y dijo: "Aprovecho para invitar a todos al Festival de la Música que es mañana viernes, después de un año complejo pudimos hacerlo con la intención de cerrar el 2023 con este festival que se realiza desde el 2012".

Luego agregó: "Han pasado mil cosas, artistas, bandas nacionales, internacionales sobre todo, músicos locales y, cada año tiene una particularidad y en esta oportunidad, es que nace desde los trabajadores del Cine Teatro Municipal que, en su mayoría de la parte técnica, son músicos en su vida. De algunas charlas surgió esta idea para que los técnicos suban a escenario en esta ocasión especial", comentó Javier.

"También vamos a invitar a un montón de colegas que han pasado por el escenario y Spinetta es una excusa muy bonita para reunirnos y hacer lo que más nos gusta. La elección de este músico, que es un factor común en toda Argentina, nos hizo ver que todos en algún momento fuimos cruzados por el Flaco", dijo el entrevistado.

"Las visuales que también vas a ser parte del festival, las aporta un amigo, Mario Videla que trabaja en la Municipalidad y un día conversando en un cumpleaños me contó que él era el creador de la cuenta de Instagram Dos Murciélagos, en donde él compartió con su hijo, ya fallecido, su amor por Spinetta".

"El concierto comenzará a las 21.30, las entradas anticipadas se venden por la plataforma Imaxia a $1500. La banda del teatro será la anfitriona que abrirá con invitados amigos y en el medio hay un par de sorpresas, bandas conocidas y bandas que se han fusionado para tocar y cierra la banda con más amigos. También hay dos exposiciones en el hall del cine teatro con dos artistas visuales Juan Cáceres y Maxi Quiroga".

Para cerrar, Javier Gómez se refirió a su cierre en la gestión del Cine Teatro Municipal: "Yo he tenido la suerte de estar ahí hace doce años en su apertura en la gestión de Lima y, los intendentes que lo sucedieron me siguieron convocando así que bueno, yo planteo mi retiro el 9 de diciembre, pero la continuidad del teatro es lo mejor que me pueda pasar, como director del teatro en todo este tiempo y dejarlo en las condiciones actuales en la que está", cerró el invitado a Banda Ancha.

El Dato

Festival de la Música 2023

viernes 24 de noviembre, 21.30 hs

Cine Teatro Municipal

Entradas anticipadas en el siguiente link