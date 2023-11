Fago: "Es la canción la que elije qué género quiere ser"

Llegando a fin de años y con muchas cosas por hacer, llega a la columna de “Artistas en Vanguardia”, Fago el músico local que lanzó, hace pocos días, el primer trabajo de Gringos Turistas.

Fabricio González, nombre real del cantante, se presentó a sí mismo y dijo: “¡Hola, soy FAGO! vengo de la provincia de San Juan y me dedico a esto desde que tengo 9 años. Hoy les vengo a mostrar un pedacito de lo que soy a través de este hermoso proyecto ´Gringos Turistas´, les invito a que se suban a este viaje musical”.

Acerca de sus comienzos y amor por la música, el invitado comentó: “Vengo de una familia donde la música es algo que está muy presente en todo momento. Inevitablemente tuve contacto con ella desde la panza de mi madre”, aseguró.

Luego sumó: “Mi primer acercamiento con un instrumento fue a los 7 años, mi abuela paterna me regaló un tecladito con el cual aprendí de oído a tocar mis primeras melodías”, recordó Fago.

Sin intentar encontrar el género en donde se ubican sus composiciones, el artista aseguró: “Si me defino me limito. En este sentido puedo decir que mis canciones no tienen género. Porque, por ejemplo, hoy podés escucharlas en su versión de estudio y definirlas como pop o rock y en otra oportunidad pueden ser totalmente acústicas y las definirías como folclóricas o melódicas. Lo que quiero decir es que una misma ´canción´ puede pasar por todos los géneros que se te ocurran. Es la canción la que elije qué género quiere ser”.

Acerca de su reciente lanzamiento musical, González expresó: “Este trabajo es muy significativo para mí, no solo por ser la primera obra que publico, sino que representa años de mi carrera resumidos en 3 canciones, que duran unos pocos minutos, pero que también hacen alusión a muchas etapas de mi vida. Lo que me motivó principalmente fue el agite de mis amigxs, mi familia y las ganas de compartir mis canciones con la esperanza de que entreguen un lindo mensaje a la gente”, dijo sin dudar Fago.

Vivir de la música y el arte en San Juan puede resultar a veces complicado y sobre este punto el músico comentó: “Hoy en día es complicado ser artista en todos lados y más aun siendo independientes. Falta más visibilización, pero en el buen sentido, porque no por ser menos conocidos tenés que ser menos respetado. Hoy en día están muy instaurados el concepto de ´valorado o infravalorado´ que se define a través de VIEWS o LIKES … siendo que estos valores no miden la calidad real de una canción y lo que esta puede llegar a transmitir”.

Para cerrar, Fago se refirió a sus proyectos más inmediatos y detalló: “Estamos trabajando para salir con el show Full Band a tocar los temas de éste disco e ir adelantando canciones de un nuevo álbum que esperamos sacar en marzo de 2024. ¡En resumen, se vienen Nuevos lanzamientos de Gringos Turistas, Shows, Giras, Videoclips y más! …”.