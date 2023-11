Pulp pasó por Argentina e hizo delirar al público

Este viernes 24 y en medio de una gran expectativa se presentó Pulp en Buenos Aires en su segunda pasada por nuestra tierra y en el contexto de su gira "This is What De for an Encore".

Como era de esperar, en el show no faltaron los clásicos ni tampoco los temas inéditos que encantaron a los presentes. Con una presentación de más de dos horas, los músicos confirmaron que siguen vigentes y más inspirados que nunca.

Hits como “Disco 2000”, “Common People”, “Do You Remember the First Time?” y “Underwear”, entre otros, sonaron haciendo delirar a los presentes.

Uno de los momentos destacados de la jornada llegó cuando Jarvis Cocker, el carismático líder del grupo, entonó las estrofas de "Joyriders" y "Bad Cover Version" por primera vez en 11 años. "Joyriders" formó parte de su cuarto disco His 'n' Hers publicado en 1994, mientras que "Bad Cover Version" integró el álbum We Love Life de 2001, informó IndieHoy.

Otro momento destacado de la jornada tuvo como protagonista a “Background Noise”, una canción nueva que el grupo de Sheffield ya había presentado en México y que volvió a sonar en la noche de Buenos Aires.

En total, Pulp tocó 21 canciones, incluida "Something Changed" de Different Class (1995), la cual fue dedicada a Steve Mackey, bajista del grupo que falleció en marzo a los 56 años.