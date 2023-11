Del canto a un house melódico: el talento de Gabi, un artista multifacético

El artista sanjuanino, Gabi Lisi visitó el estudio de Canal 13 este viernes 3, para contar detalles de sus inicios y el estilo de música que eligió para su trayecto musical. Durante su carrera ha logrado, incursionar en distintos géneros y el color vibrante de su voz han conquistado el oido de los sanjuaninos.

De acuerdo a lo que él mismo reveló al aire de Canal 13, Lisi viene de una familia de músicos, su papá toca la guitarra y canta. Por lo que desde muy chico incursionó en este arte y se dedicó de lleno a ello, desde hace unos años.

El cantautor, dijo que sus géneros musicales de influencia, fueron el blues y el rock, sin embargo no se encasilla en un sólo tipo de música. 'A mi no me gusta encerrarme en un solo estilo. Si algo me gusta, lo voy haciendo, voy probando y es algo que está bien', expresó Lisi.

Mas tarde, el artista contó que está dedicandose en este tiempo a la música tecno y house. Y en cuanto a las letras que compone, dijo que busca inspirarse en cosas nuevas. Siempre me gustó el pop melódico', indicó Gabi Lisi.