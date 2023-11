Melanie Figueroa: “Mis proyectos son muchos y mi voluntad de cumplirlos está”

Atenta a transformar cada prenda que pasa por sus manos, Melanie Figueroa llegó a Diario 13 San Juan para hablar de su arte.

En el comienzo de la entrevista, la creativa se presentó: “Me gustaría presentarme como artista, que la gente vea que el arte está en todo, en cada detalle y dedicación que le pongo a cada prenda. Desde el diseño hasta el resultado final es arte y me gustaría que me conozcan por eso, como artista. Quisieran que todos vean que mi trabajo, no es un hobby”.

Melanie se definió como amable, creativa, trabajadora, atenta y orgullosa y luego detalló su proceso de creación artística: “Me dedico a la rama de indumentaria unisex la mayor parte del tiempo, es en lo que más me enfoco. Pero me gusta hacer de todo un poco, uñas, accesorios, manualidades, costura, música, etc. Pero a lo que me dedico es a la indumentaria y a los talleres de arte que realizamos con mi familia”, aseguró la “mujer activa”.

Acerca de sus comienzos en la transformación de la ropa, Melanie comentó: “De chica siempre mi mamá y mi papá nos hacían algunas prendas pintadas y confeccionadas por ellos, yo ahora lo veo en las fotos y me encanta, es de familia saber pintar y hacer cosas relacionadas al arte”.

“Creo que esto comenzó a partir de ahí, modificar las prendas a mi gusto. Luego hace 4 años atrás, cuando comenzó la pandemia y nos vimos todos encerrados en las casas, al estar con más tiempo para mí y mis ideas, se me ocurrió pintar una campera y subirlo a las redes y ahí empezó mi emprendimiento. Empezaron los pedidos, los seguidores, me encanto ver la respuesta de la gente y no quise parar de hacerlo”, recordó la artista.

Para sus momentos de creación, desde el momento de elegir una prenda hasta transformarla, Melanie relató: “Lo primero y lo más importante es la MÚSICA y mi estado de ánimo. Muchas veces escuchando alguna canción en particular surgieron varias ideas y después vino la producción. Luego sigue lo demás, elegir un diseño y teñir la prenda o decolorarla si es necesario, confeccionar alguna tela que pueda encajar con el diseño y luego plasmar la imagen. Muchas veces, a medida que voy avanzando, cambio toda la idea que tenía en la cabeza y hago algo totalmente diferente, todo surge en el momento. Por ahí la gente no sabe, pero cada prenda que hice tiene mucho valor sentimental para mí. Por eso siempre que la entrego me cuesta un poco, me encariño mucho”.

“Por lo general la mayoría de mis prendas tiene el diseño más importante en la parte de la espalda y el más pequeño adelante, me gusta mucho el estilo de los 90. En algunos casos, hago videos y lo subo a las redes, para que vean más o menos el proceso desde cero de las prendas y luego la producción de las fotos”.

Acerca de la respuesta del público sanjuanino a su propuesta, la entrevistada comentó: “La verdad que muy bien, a la gente le llama mucho la atención el hecho de que sea pintado a mano y por los detalles que tiene, inclusive muchas personas me dicen que no parece pintado. Me sorprende mucho el saber que mis prendas llegan a todo público, desde niños hasta gente adulta. Me encanta que se sientan únicos y que sepan que esa prenda es exclusiva y que no la van a encontrar una igual en otro lado del mundo. Ver la cara de asombro y gusto cuando ven lo que hago me hace sentirme orgullosa, saber que eso lo hice yo y que estén interesados en saber cómo lo hago, que estén atentos a las redes cuando subo algo también. ¡¡Estoy muy agradecida con la gente que confía en mi trabajo y siempre se los digo!!”.

Al final de la charla, Melanie se refirió a sus proyectos: “Mis proyectos son muchos y mi voluntad de cumplirlos también está. Tengo varios proyectos en mente, me gustaría tener un local propio, viajar con mis proyectos a otras provincias, mostrando un poco de lo que hago, terminar de estudiar, capacitarme más en el tema, ampliar las ideas para tener una nueva propuesta”.

“Mi sueño es ser una artista a nivel nacional, que la gente vea lo que se hacer. Que le den valor a los emprendedores de San Juan y poder vivir al 100 por ciento de esto que es lo que tanto me apasiona”.