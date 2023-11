Lollapalooza: se anunció el listado de artistas 2024

Luego de una larga espero de los fanáticos, el festival de rock Lollapalooza Argentina reveló su tan ansiado line-up con los artistas y bandas que formarán parte de la edición 2024.

Tal como se anticipó, el evento se realizará los días 15, 16 y 17 de marzo en el Hipódromo de San Isidro y las entradas ya se encuentran en preventa 4 a través de AllAccess.

Los encargados de encabezar esta nueva edición serán Blink-182 -como habían confirmado a principios de año luego de cancelar su presentación en la edición 2023-, Feid, SZA, Sam Smith, Arcade Fire y Limp Bizkit. A ellos los acompañarán una lista variada de artistas como Hozier, The Offspring, Thirty Seconds to Mars, Jungle, Phoenix, King Gizzard & the Lizard Wizard, The Blaze y más.

La grilla está colmada de artistas y bandas argentinas de diferentes géneros donde se destaca la aparición de Miranda!, Bandalos Chinos, Juliana Gattas, Fermín, El Zar, Koino Yokan, Winona Riders, Blair, Santi Muk, Franzizca, Luca Bocci, Anita B Queen, Nenagenix, Santi Celli, Pacifica, ill Quentin, Abril Olivera y Mujer Cebra -entre otros-.

Con ocho exitosas ediciones en su haber, Lollapalooza Argentina ya demostró que sabe dar la fiesta musical más importante de Latinoamérica. A lo largo de los años, el festival ha ganado seguidores en un evento que además de música, reune increíble propuesta gastronómica, intervenciones artísticas memorables y un lugar cada vez más preponderante para iniciativas de cuidado del medioambiente y del bienestar general.