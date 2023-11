Claudio Rojas: "Claudia Pirán nos ayudó a creer que era posible"

Este jueves 9 de noviembre y con la noticia de la muerte de Claudia Pirán, varios artistas hablaron en la pantalla de Canal 13 San Juan, como el caso de Claudio Rojas quien, en contacto con Daniel Tejada recordó a la artista sanjuanina.

En el comienzo de la nota, Rojas comentó: "Estos conmocionado, recordar a Claudia siempre desde la admiración. Cuando yo comencé a cantar ella ya estaba sonando fuerte en los escenarios de San Juan y en Córdoba también y, si hay algo que rescato de ella fue, primero sus ganas de querer darme una mano, de creer en mi potencial y que a través de su ejemplo y acciones nos ayudó a creer que era posible", expresó el entrevistado.

Luego sumó: "Me quedó con lo compartido, no puedo definirme como amigo de Claudia pero siempre hemos tenido una buena relación como colegas, ella me convocó para algunas cosas, siempre estaba atenta, queriendo saber cómo estaba en lo artístico o lo personal", aseguró Rojas.

"Creo que tenía una de las mejores voces, un gran talento y el poder de acción, de ir para adelante, nunca claudicó, eso era digno de reconocer, de imitar", cerró Claudio Rojas.