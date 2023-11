"La caída de la casa Usher", una historia que atrapa en Netflix

En la intensa búsqueda de alguna historia en streaming que interese y conquista, una miniserie de tan solo ocho capítulos "La caída de la Casa Usher" está marcando tendencia en Netflix.

Dirigida por Mike Flanagan, quien ya ha tenido grandes éxitos en Netflix como La maldición de Hill House (2018) y Misa de medianoche (2021), vuelve a la plataforma con una adaptación de La caída de la Casa Usher, la popular historia escrita por Edgar Allan Poe.

La propuesta toca los géneros del terror, lo fantástico y lo sobrenatural: "Dos ambiciosos hermanos sedientos de fama y fortuna erigen una dinastía familiar que empieza a desmoronarse cuando sus herederos mueren uno tras otro de forma misteriosa", explicó la sinopsis de la serie.

El elenco está integrado por: Bruce Greenwood (National Treasure: Book of Secrets, Star Trek), Carla Gugino (The Haunting of Hill House), Mary McDonnell (Independence Day), Mark Hamill (Star Wars), Carl Lumbly (Doctor Sleep), Henry Thomas (sí, el niño de E.T), Samantha Sloyan (The Midnight Club) y T'Nia Miller (The Haunting of Bly Manor).