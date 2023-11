¿Quién fue Claudia Pirán? el emotivo recuerdo de los artistas sanjuaninos

La muerte de Claudia Pirán tomó por sorpresa a la mayoría de los sanjuaninos. Su partida generó una enorme tristeza dentro del mundo de la música provincial, ya que ella era una de las mayores referentes que han pisado esta tierra. Son cientos los músicos y cantantes que pudieron compartir momentos inolvidables con ella. Por este motivo, a modo de homenaje, tres de sus colegas contaron lo que para ellos representa esta admirable mujer para la música de San Juan.

Giselle Aldeco

'Ella representa todo. Ha sido la única artista sanjuanina, le pese a quien le pese, que nos ha representado a nivel nacional. Fue la única que rompió fronteras, le abrió la puerta y le dio la mano a los sanjuaninos. De la mano de ella llegó la delegación de San Juan a Cosquín por primera vez, yo fui en una de esas primeras delegaciones. Claudia fue y será por siempre una voz increíble, súper afinada, cálida, dulce y angelical en todo lo que ha cantado. Ha sido una voz inconfundible que nunca le copió a nadie', expresó.

'Se ha dado el gusto y el lujo de cantar lo que ha querido, haciendo todo bien. La escuchabas cantar el Ave María en la apertura de Jesús María y se te ponía la piel crespita. Escucharla en Cosquín y ver a toda la plaza Próspero Molina de pie cuando ella cantaba "Samba del Laurel". La verdad es que es una voz única. Siempre tuvo un ángel, algo que la ha caracterizado que es por lo que la vamos a recordar siempre', contó.

'Nano' Rodríguez

'Fue la representante más vigente e importante en estos últimos 30 años dentro de la música sanjuanina. Una mujer con mucho temple, que se dedicó de lleno a este don que le dio Dios y que solamente ella podía hacer lo que hacía con su voz. Tuve la suerte de ser amigo de la Claudia, no colega. Diferenciamos la profesión de la amistad, tal es así, que nos llamamos no para hablar de nuestra profesión, sino para hablar de problemas cotidianos, de cosas de familia. Ella siempre me decía que mi viejo era como su papá, me lo pedía prestado. Claudia viajó con mi papá a varias actuaciones de ella como representante', reveló.

'Creo que la diferenció su temple, su resiliencia, su manera de ver su vida, su profesión. Fue una mujer que dejó todo, que dejó todo, que estuvo muy sola, estuvo muy sola a la hora de enfrentar esta profesión que tiene sus sinsabores. Es por eso que nosotros conversábamos mucho, que teníamos llamadas telefónicas que duraban por ahí horas, y yo creo que por eso decidimos ser más que colegas, ser amigos', manifestó.

Diego Villegas

'La verdad es que la partida de Claudia Pirán representa una enrome pérdida para el folklore y no solo sanjuanino sino de toda la República Argentina. Ella siempre tuvo una de las voces más bonitas que uno podía escuchar en Argentina. Realmente fue una luchadora incansable, luchó durante toda su vida. Yo lo que más le admiraba era la técnica vocal que tenía, esa la limpieza y esa claridad. En pocas palabras, tenía una voz prodigiosa', sentenció.