Los Premios Globos de Oro llegan con presencias argentinas

En estos días y a pocas semanas de enero, se conocieron las nominaciones a los premios Globos de Oro, conocidos como la antesala de los Oscars.

La entrega de estos reconocimientos se realizará el próximo 7 de enero de 2024 y, para los fanáticos argentinos una de las películas seleccionadas en la terna Mejor filme de habla no inglesa cuenta con jóvenes argentinos en casi la totalidad de su elenco.

Con talento argento

La película en cuestión es "La Sociedad de la Nieve", dirigida por Juan Antonio Bayona (Lo imposible, El orfanato, Jurassic World: Fallen Kingdom), basada en el libro homónimo de Pablo Vierci y distribuida por la plataforma de streaming Netflix.

"En 1972, el vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, contratado para llevar a un equipo de rugby a Chile, se estrella en un glaciar en el corazón de los Andes. Solo 29 de sus 45 pasajeros sobrevivieron al accidente. Atrapados en uno de los entornos más inaccesibles y hostiles del planeta, se ven obligados a recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida", indica la sinopsis del filme.

La esperada película está protagonizada por Enzo Vogrincic (Numa Turcatti), Agustín Pardella (Nando Parrado), Matías Recalt (Roberto Canessa), Esteban Bigliardi (Javier Methol), Diego Vegezzi (Marcelo Perez), Fernando Contigiani García (Arturo Nogueira), Esteban Kukuriczka (Fito Strauch), Rafael Federman (Eduardo Strauss), Francisco Romero (Daniel Fernandez Strauch), Valentino Alonso (Pancho Delgado), Tomás Wolf (Gustavo Zerbino), Agustín Della Corte (Tintín Vizintín), Felipe Otaño (Carlitos Páez), Andy Pruss (Roy Harley), Blas Polidori (Coco), Felipe Ramusio (Diego Storm) y Simón Hempe (Coche Inciarte), como los jóvenes que debieron vencerle a la muerte en un escenario de completa aislación del mundo.

La tragedia culminó el 23 de diciembre de 1972, con los 16 supervivientes siendo rescatados en helicóptero. Los restos de 28 de los 29 fallecidos en la tragedia descansan en el lugar de los hechos.

El filme se estrena en cines locales el 14 de diciembre y en la plataforma de streaming el jueves 4 de enero de 2024. En los Globos de Oro competirá contra la francesa Anatomy of a Fall, la finlandesa Fallen Leaves, la italiana Io Capitano, la estadounidense Past Lives y la coproducción británico estadounidense The Zone of Interest.

Nominados

Mejor película de drama

Anatomy of a Fall

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

The Zone of Interest

Mejor película de comedia o musical

Air

American Fiction

Barbie

The Holdovers

May December

Poor Things

Mejor película de habla no inglesa

Anatomy of a Fall - Francia

La Sociedad de la Nieve - España

Fallen Leaves - Finlandia

Io Capitano - Italia

Past Lives- Estados Unidos (en coreano)

The Zone of Interest - Reino Unido y EE.UU. (en polaco)

Mejor actriz en película de drama

Annette Bening (Nyad)

Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Sandra Huller (Anatomy of a Fall)

Greta Lee (Past Lives)

Carey Mulligan (Maestro)

Cailee Spaeny (Priscilla)

Mejor actor en película drama

Bradley Cooper (Maestro)

Leonardo DiCaprio (Killers of the Flower Moon)

Colman Domingo (Rustin)

Barry Kheogan (Saltburn)

Cillian Murphy (Oppenheimer)

Andrew Scott (All of us Strangers)

Mejor actriz en película de comedia o musical

Fantasia Barrino (The Color Purple)

Jennifer Lawrence (No Hard Feelings)

Natalie Portman (May December)

Alma Poysti (Fallen Leaves)

Margot Robbie (Barbie)

Emma Stone (Poor Things)

Mejor actor en película comedia o musical

Nicolas Cage (Dream Scenario)

Timothée Chalamet (Wonka)

Matt Damon (Air)

Paul Giamatti (The Holdovers)

Joaquin Phoenix (Beau is Afraid)

Jeffrey Wright (American Fiction)

Mejor director

Bradley Cooper (Maestro)

Greta Gerwig (Barbie)

Yorgos Lanthimos (Poor Things)

Christopher Nolan (Oppenheimer)

Martin Scorsese (Killers of the Flower Moon)

Celine Song (Past Lives)

Mejor serie de drama

1923

The Crown

The Diplomat

The Last of Us

The Morning Show

Succession

Mejor serie de comedia o musical

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Mejor serie limitada

All the Light We Cannot See

Beef

Daisy Jones and The Six

Fargo

Fellow Travelers

Lessons in Chemistry