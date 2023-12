La Sala TeS presenta 'La siesta del carnero'

Dentro de la oferta cultural de la provincia, este fin de semana subirá a escena una obra imperdible en el marco del Programa Crudo.

Por esta razón, Daniel Tejada en Banda Ancha recibió vía zoom a Sol Gorosterrazu actriz y directora de la obra "La siesta del carnero", que subirá a escena el próximo 15 de diciembre a las 21.30 horas.

"Les cuento que la obra ´La siesta del carnero' surgió bastante antes del estreno y se refiere a una de las muchas siestas que existen pero la obra no va directamente al significado que tiene, sino al simbolismo de las palabras, es como un juego de palabras que cada espectador puede terminar de entenderlo como quiera. La siesta del carnero es la siesta que duerme el pastor, cuando encuentra un pequeño arbusto en el monte y tiene unos minutos mientras el pastoreo se alimenta".

Luego la entrevistada comentó: "Cuando yo me tiro en esa siesta, pienso que esa pequeña sombra que genera el arbusto es una diamante en ese momento y en ese paisaje. Yo me empecé a imaginar esto a nivel personal, visto desde arriba un monte esa sombra contiene con un pastor durmiente y comencé a imaginar que él podía estar soñando, pero la siesta del carnero también confunde a que no se sabe si está soñando el carnero o el pastor. Ahí comencé con un juego de palabras para terminar de entender como se quiera al finalizar la pieza".

"En la siesta uno duerme de día por lo que cual la parte onírica puede ser un poco más extraña para mí, me habilita a pensar que soñar de día es más surrealista que en la noche".

"Lo que proponemos con la siesta es invitar a los espectadores a una comunión en donde le damos la bienvenida a una especie de ritual o ceremonia que es una poesía escénica", aseguró Gorosterrazu.

El Dato

"La siesta del carnero"

15 de diciembre, 21.30 horas

Sala TeS

Entradas anticipadas al Wpp al 2644702117