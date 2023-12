Las quince mejores series del 2023

Llegando a fin de año, el sitio de contenidos culturales de cine, música y arte IndieHoy publicó un listado de las 15 mejores series del 2023.

En distintos géneros y propuestas, las historias más vistas y mejor calificadas son:

15. Jury Duty. Amazon Prime Video

14. La caída de la casa Usher. Netflix

13. El infierno. UN3 TV

12. Juntas hasta la muerte. Amazon Prime

11. El acuerdo. Paramount

10. El amor después del amor. Netflix

9. Silo. Apple TV+

8. Cowboy de Copenhague. Netflix

7. Amor y muerte. HBO Max

6. Telemarketers. HBO Max

5. La Tierra según Philomena Cunk. Netflix

4. Nada. Star+

3. División Palermo. Netflix

2. Succession. HBO Max

1. The Last of Us. HBO Max