Tres opciones para todas las edades para leer este fin de semana

Con el fin de semana a la vuelta de la esquina, es el momento perfecto para sumergirse en las páginas de un buen libro. Ya sea que busques escapar a mundos mágicos, explorar historias cautivadoras o simplemente relajarte con un buen thriller, hemos preparado una selección de recomendaciones literarias que te acompañarán en este merecido descanso. Te contamos algunas de las mejores opciones.

“El robo de la mona lisa” de Franco Vaccarini es la novedad de diciembre del sello Capicúa de VR Editoras. Es un libro que combina la narrativa con la novela gráfica, lo que permite que el joven lector se involucre más con la historia. Es el primer libro de la serie “Hechos reales” que cuenta eventos que sucedieron en la historia pero con lenguaje sencillo y personajes orientados al público infantil.

“Dejá que tu cuerpo sea tu cerebro” es el slogan del nuevo libro de Estanislao Bachrach “Zensorialmente”, novedad de diciembre, publicado por VR Editoras.¿Alguna vez escuchaste la expresión “El cuerpo no miente”? ¿Por qué durante estas últimas décadas estuvimos tan interesados y subyugados por los misterios del cerebro, pero no de nuestro verdadero templo único, nuestro cuerpo? ¿Por qué hay más artículos científicos acerca del órgano que dirige nuestras vidas, pero no así del lugar donde habitamos?

Las peligrosas damas de la sociedad wisteria, es un libro realismo mágico romántico e histórico, sobre una ladrona que debe salvar a su tía de un pirata enloquecido y de su encantador y peligroso secuaz, en la Inglaterra del siglo XIX. Cecilia Bassingthwaite viste como una típica dama victoriana -encorsetada- pero también es una ladrona, al estilo de un pirata. Cecilia vive con su tía y ambas pertenecen a la Sociedad de las Flores, un grupo de mujeres criminales que aborrecen el patriarcado y están enfrentadas a los hombres. Un día, aparece el capitán pirata Ned Lightbourne y le informa que Lady Armitage, una dama de un club rival, ha enviado a un sicario a matarla. No sólo eso, sino que también su padre el pirata Patrick Morvath la persigue, en busca de venganza, por la muerte de su madre.