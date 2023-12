Lionel Scaloni se sumó a una promoción de Netflix

En el marco del primer aniversario de la obtención de la Copa del Mundo en Qatar, Netflix no dudó en convocar a Lionel Scaloni para promocionar uno de sus nuevos estrenos.

Se trata de Rebel Moon (parte uno): La niña del fuego, la nueva película de Zack Snyder, una mega producción que arribará al catálogo este 22 de diciembre.

En este contexto, Scaloni muestra su faceta de actor en el video promocional. El DT aparece sentado en una conferencia de prensa ficticia a responder preguntas. Mientras los medios deportivos le piden información sobre la Scaloneta, el técnico explica que está allí por otra razón: "El futuro del universo está en juego", dice para sorpresa de muchos.

Por su parte, desde Netflix escribieron: "La nueva lista de convocados para salvar el universo la dio el que mejor sabe elegir a sus guerreros", haciendo una analogía entre la trama del film y la Selección.

La nueva lista de convocados para salvar el universo la dio el que mejor sabe elegir a sus guerreros. Rebel Moon (parte uno): La niña del fuego llega este 22 de diciembre. pic.twitter.com/a5hre5mfAj — CheNetflix (@CheNetflix) December 18, 2023

"Todo empezó hace unas semanas, una noche en Pujato, una luz me iluminó y me dijo algo que no me voy a olvidar nunca. 'Lionel Scaloni necesito tu ayuda'", explicó el técnico mientras va nombrando a los personajes principales del film e incluye guiños a los jugadores del la Selección: "La capitana es Kora, nuestra 10; Kai es el conductor, el piloto de tormenta de la 'Kaineta'" , afirma Scaloni.

"Nemesis, especialista en arañas. Lo único, cuidado con la nuestra, por favor", haciendo referencia a Julián Álvarez. "Gunnar es un recio. Con la mirada te come, hermano", siguió Lionel Scaloni parafraseando al Dibu Martínez. "Este equipo va a dar la cara, le pedimos a la gente que confíe, que no los vamos a dejar tirados. Así somos los rebeldes champagne".

Lo que se viene...

"Después de estrellarse en una luna recóndita, Kora (Sofia Boutella), una joven con un pasado misterioso, comienza una nueva vida en una pacífica colonia rural. Pero todo cambia cuando el tirano Balisarius (Fra Fee) y su cruel emisario, el almirante Atticus Noble (Ed Skrein), descubren que los granjeros, sin saberlo, estuvieron vendiendo sus cosechas a los Bloodaxe (Cleopatra Coleman y Ray Fisher), líderes de un feroz grupo de insurgentes buscados por el Mundo Madre".