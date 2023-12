Diez discos clásicos que cumplieron 30 años en 2023

Nos encontramos en la década de los 90, un período en el que el grunge se propaga como un fenómeno imparable, absorbiendo influencias de manera voraz. En este escenario musical, incluso bandas icónicas como Depeche Mode incorporan guitarras oscuras a su sonido, sumándose a la tendencia grunge que se expande como un agujero negro en la escena musical.

La demanda de un sonido característico lleva a bandas como PJ Harvey, Fugazi y Nirvana a buscar a Steve Albini como productor, anhelando capturar la esencia distintiva de bandas como los Pixies y The Breeders. Es un momento en el que la estética grunge, con su crudeza y autenticidad, se convierte en un referente buscado por muchos.

En este mismo año, 1993, se gesta un fenómeno peculiar donde elementos en apariencia dispersos convergen de manera significativa.

La influencia de la comedia también se filtra en el panorama musical, evidenciado por decisiones de nombres como Radiohead y Slowdive, quienes extraen inspiración de un programa cómico compartido para bautizar a sus álbumes. En medio de este crisol de influencias, el año 1993 se erige como un periodo dorado para el rock alternativo, donde la fusión de elementos aparentemente dispares da vida a un momento trascendental en la historia de la música.

Fugazi - In on the Kill Taker

Dischord

PJ Harvey - Rid of Me

Island

Morphine - Cure for Pain

Rykodisc

Nirvana - In Utero

DGC

The Breeders - Last Splash

4AD / Elektra Records

Slowdive - Souvlaki

Creation

Radiohead - Pablo Honey

Parlophone / Capitol

New Order - Republic

CentreDate Co Ltd / London Recordings

Depeche Mode - Songs of Faith and Devotion

Mute

Björk - Debut

Little Indian / Elektra

Fuente: IndieHoy