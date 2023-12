Muestra de clown en la Cooperativa Teatro de Arte

Cerrando el 2023, los estudiantes de clown de la directora Ceci Nievas subirán a escena con una obra que dejará a la vista los aprendizajes en el arte y el talento de los participantes.

"Llamado de emergencia" es la muestra final del taller de clown nivel 1 y 2 que subirán a escena este próximo 8 de diciembre, a las 21.30 horas en la Cooperativa Teatro de Arte.

A través de sus redes sociales, los artistas expresaron: "TE INVITAMOS A NUESTRA FIESTITA!! FESTEJAMOS , AUN NO SABEMOS QUÉ, PERO VENÍ A DISFRUTAR, HAY CANTINA, HAY RISAS, QUIZÁS NO HAY BAILE, QUIZÁS NO

HAY CAOS, QUIZÁS NO HAY CLOWNS, ESO SI AÚN NO SABEMOS MUY BIEN QUÉ VA A PASAR, PERO CREEMOS QUE LA FIESTA ES DE TODXS".

Los clowns que subirán a escena serán: Andre Gentili, Luis Gutiérrez, Mariano Hatzenbuhler, Virginia López, Tachi Saez, Eli Sierra, Marta Sisterna, Facundo Ortiz y Delfi Varela.



Bajo la dirección de Ceci Nievas y con la técnica de Celina Carrizo, la obra podrá disfrutarse en la sala de la Cooperativa Teatro de Arte ubicada en O'Higgins 501 este.

Entradas anticipadas ($1200) comunicarse al 2645507019. En boletería $1500.